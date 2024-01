Maradona Junior: Mataram meu pai e tenho ideia de quem é o culpado

Tele ítalo-argentino Diego Armando Maradona Júnior, filho do lendário Maradonadisse que seu pai foi “morto” porque “foi abandonado à própria sorte quando algo poderia ter sido feito” e revelou que tem “uma ideia” de quem poderia ter sido o culpado.

A polêmica cercou a morte na época, visto o fato Maradona estava no hospital e seus filhos agora estão investigando o assunto.

Diego Maradona surpreendentemente se torna o Papai Noel do metaverso

“Há uma investigação aberta. Nós – seus filhos – temos muita fé na justiça argentina. não deveria ter terminado assim,” ele disse à Mediaset.

“Eles mataram meu pai. Não é minha função dizer quem fez isso, tenho minha própria ideia, mas não posso dizer. Eles o deixaram entregue ao seu destino quando algo poderia ter sido feito.”

“Fiz uma promessa: até o último dia da minha vida lutarei por justiça”.

Como o filho de Maradona lidou com a morte?



O filho do histórico jogador de futebol, que nasceu em Nápoles (1986) de um caso extraconjugal entre ‘Diego’ e Cristiana Sinagraexplicou como viveu a morte do pai.

“A sensação de vazio nunca irá embora. Mas o carinho que todos demonstram por ele alivia a dor, pelo menos em parte”, explicou.

“Procuro ver as coisas pelo lado positivo. Lutei muito tempo com minha mãe e toda a família pelo reconhecimento da paternidade e, no final, tive o privilégio de estar perto dele e ter um pai normal. – relacionamento de filho. Foram quatro lindos anos.

Ele também admitiu que seu maior arrependimento foi ter Maradona não conseguiu conhecer a neta e revelou que ainda sente dores.

“Eu não aceitei totalmente a morte dele. Acho que nunca vou aceitar isso. Não era o momento certo”, disse ele.

“Na época em que estava ruim, fiquei internado por Covid e não pude ir para a Argentina. Recebi uma mensagem de um amigo espanhol, mas não fazia ideia de nada. falando sobre sua morte. Então minha esposa confirmou a notícia.”