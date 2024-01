MARINHA abre 1.680 vagas para FUZILEIROS NAVAIS; basta ter NÍVEL MÉDIO

Curso de formação com 1.680 vagas recebe inscrições no período de 05 a 16 de fevereiro.

A Marinha do Brasil divulgou um novo edital destinado ao curso de formação de soldados fuzileiros navais para o ano de 2025.

São 1.680 vagas em todo o país destinadas a candidatos que possuam nível médio/técnico.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As 1.680 vagas para Fuzileiros Navais estão distribuídas da seguinte forma:

Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA):

440 vagas, sendo 240 preferencialmente para candidatas do sexo feminino;

200 destinadas preferencialmente aos candidatos do sexo masculino das regiões SUL e SUDESTE do Brasil, seguindo a ordem de classificação.

Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB):



240 vagas, preferencialmente para candidatos das regiões CENTRO-OESTE, NORTE e NORDESTE do Brasil, obedecendo à ordem de classificação no concurso.

O curso de formação tem duração aproximada de dezessete semanas. Ao concluir o curso de formação, os candidatos poderão atuar em uma das seguintes unidades navais:

Unidades da MB no Rio de Janeiro

Unidades da MB em Brasília – DF

Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande – RS

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas- Belém – PA

3º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Ladário – MS

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas-Manaus – AM

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal – RN

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador – BA

Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar – SP

O salário oferecido pela Marinha do Brasil é de R$ 2.294,50 após o curso de formação. Além da remuneração mensal, os aprovados ainda tem direito aos seguintes benefícios:

Alimentação;

Uniforme;

Assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ser brasileiro (a);

Ser voluntário (a);

Ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 22 (vinte e dois) anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2025, nos termos da Lei n° 14.296, de 04 de janeiro de 2022;

Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Possuir documento oficial de identificação original, com assinatura e com fotografia na qual possa ser reconhecida, na forma definida no item 3.2;

Ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, nos termos da Lei nº 12.704, de 08 de agosto de 2012;

Não ser casado ou não ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Órgão de Formação, nos termos da Lei n° 6.880/1980;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Marinha do Brasil têm entre os dias 5 de janeiro de 2024 a 16 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Marinha.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Marinha do Brasil contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Verificação de Dados Biográficos de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Inspeção de Saúde de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Teste de Aptidão Física de Ingresso de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação Psicológica de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Verificação de Documentos de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Procedimento de Heteroidentificação de caráter eliminatório e classificatório.

A data de aplicação da prova objetiva ainda será definida. Os candidatos serão avaliados por meio de 50 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa: 25 questões

Matemática: 25 questões

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.