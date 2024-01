Mariza Foods CONTRATA em quatro regiões brasileiras

A Mariza Foods, uma das maiores indústrias de alimentos da região Norte e Nordeste, que segue conquistando o mercado nacional, aplicando a mais alta tecnologia no desenvolvimento de sua linha de produtos com mais de 900 itens, está contratando pessoas no mercado. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre a marca, veja a lista de vagas:

Gerente de Logística – João Pessoa – PB – Logística;

Gerente Comercial de Transportes – Guarulhos – SP – Transporte;

Analista de Recursos Humanos – Castanhal – PA – Recursos Humanos (Generalista);

Analista de Trade Marketing e Inteligência De Mercado – Castanhal – PA – Estratégia;

Gerente de Logística – Pelotas – RS – Logística;

Eletricista de Manutenção Industrial – Castanhal – PA – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Repositor (a) de Mercadorias – Santarém – PA – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Analista Contábil – Castanhal – PA – Contabilidade;

Encarregado (a) de Oficina de Autos – Castanhal – PA – Administração Geral;

Auxiliar Comercial – Castanhal – PA – Venda Externa;

Controlador (a) de Qualidade – Vigia – PA – Controle de Qualidade;

Gerente de TI – Castanhal – PA – TI;

Supervisor (a) de Vendas Regional – Fortaleza – CE – Representação Comercial.

Mais sobre a Mariza Foods

Contando mais sobre a Mariza Foods, é importante ressaltar que tudo começou em 1983, até então a empresa tinha como nome ‘Moinho Modelo’, nominação que foi dada ao seu colorífico, único produto produzido pelo Sr. Flavio Costa, idealizador.

Com o seu olhar empreendedor e visionário, o fundador decidiu iniciar sua recém-fundada empresa aplicando todo o faturamento conquistado no primeiro ano, acreditando em seu potencial. Com sua bela história de conquistas e sucessos, e mesmo estando consolidada no mercado, a missão da Mariza continua sendo a mesma – produzir os melhores produtos para deixar a sua vida cada vez melhor.

Não à toa, a Mariza Foods assumiu status de destaque no mercado nacional, e hoje está presente nas gôndolas dos principais grupos varejistas do Brasil, combinando com efetividade seu trabalho de distribuição para todas as regiões do país. Isto é, ressalta a alta qualidade do seu serviço, ofertando mais de 900 opções de produtos em seu portfólio. Entre as novidades recentes no catálogo estão as marcas Marco Polo, Polar e Frutasul.

O que é necessário para entrar na empresa?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Mariza Foods, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!