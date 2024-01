Mark Cuban distribui mais de US$ 35 milhões em bônus aos funcionários do Mavericks

Marcos Cubano enviou um e-mail para Dallas Mavericks funcionários na sexta-feira para anunciar ele e os novos proprietários, Miriam Adelson e Sivan e Patrick Dumontenviará bônus aos trabalhadores totalizando mais de US$ 35 milhões.

Cuban, de 65 anos, vendeu recentemente sua participação majoritária no Mavericks e possuirá apenas 27 por cento no futuro, mas ainda estará no controle das operações do basquete e tão envolvido como sempre no que diz respeito ao sucesso do time.

“Como agradecimento por todo o seu trabalho árduo para tornar os Mavs uma organização incrível, cada um de vocês receberá um bônus meu e das famílias Adelson e Dumont”, escreveu Cuban no e-mail. “No total, pagaremos aproximadamente mais de 30 milhões de dólares em bônus para todos vocês.

“Para calcular o seu bônus, usamos uma estrutura que levou em consideração há quanto tempo você trabalha para os Mavs. Você receberá seu bônus em um futuro muito próximo. Estou animado para continuar nosso trabalho fazendo dos Mavs a melhor franquia de todos de esportes!”

Por que Mark Cuban vendeu sua participação no Mavericks?

Cuban explicou que sua decisão de renunciar à participação majoritária do Dallas foi para ajudar a equipe a crescer exponencialmente, embora ele também tenha ficado US$ 3,5 bilhões mais rico.

“Quando você consegue um parceiro de classe mundial que pode entrar e aumentar sua base de receitas e você não depende de coisas que era no passado, isso é uma grande vitória”, disse Cuban.

Pagar milhões de dólares em bônus aos seus funcionários é um primeiro passo claro em direção à visão de Cuban sobre o futuro dos Mavericks.