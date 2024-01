Mark Cuban pagando aos funcionários da Mavs US$ 35 milhões em bônus após vender participação na equipe

Marcos Cubano está garantindo que seus funcionários do Mavericks estejam sendo atendidos após a venda da participação majoritária na franquia da NBA … prometendo distribuir mais de US $ 35 milhões em bônus em um futuro próximo.

O ex-proprietário do Dallas fez o anúncio em um e-mail aos funcionários do Mavs na sexta-feira, de acordo com a ESPN… explicando os novos proprietários Miriam Adelson dar Sivan dar Patrick Dumont também ajudará a contribuir para o grande conjunto de bônus.