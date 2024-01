Mark Hunt afirma que recentemente lhe ofereceram milhões para lutar

Mark Hunt viu muita coisa em sua carreira de lutador, mas nem ele conseguia acreditar na situação em que se encontrava recentemente.

Antes de um retorno planejado à ação após uma breve aposentadoria, Hunt apareceu no A hora do MMA onde ele alegou que recentemente foi convidado a brigar em troca de um salário considerável. Segundo Hunt, a oferta estava na casa dos sete dígitos.

Apesar do grande número, Hunt nem sequer considerou aceitar a proposta.

“Sempre fui do tipo que diz que se as coisas não estão certas, elas não estão certas”, disse Hunt. “Me ofereceram três ou quatro milhões de dólares para participar de uma luta aqui na Austrália e eu disse: ‘Você está falando sério?’

“Eu disse não porque simplesmente não sou eu. Embora eu pudesse ter feito isso com o dinheiro, estava passando por momentos difíceis com a separação e essas merdas, mas poderia ter feito isso com três ou quatro milhões de dólares. Simplesmente não é meu personagem. Não sou eu. Prefiro apenas usar meu escudo e depois perder ou morrer, mas não é isso que estou fazendo.”

Hunt, 49, tem competido esporadicamente desde uma saída amarga do UFC em 2018. Ele competiu no boxe duas vezes, mais recentemente marcando um nocaute técnico no quarto round sobre Sonny Bill Williams em 2022, que foi seguido por Hunt anunciando sua aposentadoria.

Ao longo de sua carreira de 24 anos em esportes de combate, Hunt lutou boxe, kickboxed e teve passagens memoráveis ​​no MMA tanto no UFC quanto no PRIDE, incluindo uma passagem pela divisão de pesos pesados ​​do UFC que culminou em uma disputa pelo cinturão interino. Apesar de tudo, Hunt nunca foi convidado a mergulhar.

“Isso é [the first time I’d been asked to do that], isso me surpreendeu”, disse Hunt. “Isso tirou minha maldita cabeça dos meus malditos ombros. Eu fico tipo, ‘Puta merda, como isso funciona?’ Enfim, deixei isso no passado, é uma merda meio negativa, mas é real. Eu não descobri isso até então.”

Hunt não disse em que promoção essa luta fraudulenta deveria acontecer, nem quem fez a oferta, mas será o primeiro a dizer que não é a primeira vez que ele vislumbra o lado negro do jogo de luta.

“O Super Samoano” recentemente se envolveu em uma feia batalha legal de anos com o UFC depois de inicialmente processar a promoção em 2017. Hunt alegou que o UFC, o CEO Dana White e o oponente do UFC 200 Brock Lesnar conspiraram para permitir que Lesnar lute contra ele enquanto toma drogas para melhorar o desempenho. O caso foi arquivado no tribunal federal em setembro passado.

Embora ele não se arrependa de ter assumido a promoção de luta mais poderosa do mundo, Hunt se preocupa que sua disposição de se defender o tenha excluído da indústria do MMA?

“Não sei”, disse Hunt. “Para ser honesto, o que faço agora é que estou certo sobre isso. O que sei é que não estou assustado como todo mundo. Não sou uma pessoa que tem medo de qualquer coisa além de Deus. Essas pessoas – eu disse que não iria entrar nisso, e não vou – só estou dizendo que minhas escolhas e o que fiz foram certos. Eu sempre disse isso sobre defender o que é certo e tudo que pedi foi igualdade de condições.”