Mark Hunt está aberto à luta de boxe de Jake Paul, em negociações com o BKFC

Mark Hunt poderá voltar ao ringue em breve.

No fim de semana passado, Hunt enviou uma mensagem nas redes sociais marcando Jake Paul e aparentemente indicando o desejo de boxear o famoso influenciador. Paul anunciou recentemente que sua próxima luta de boxe será em março, com adversário a ser anunciado.

Hunt foi questionado sobre a frase de destaque durante uma aparição no A hora do MMA, e ele não descartou a possibilidade de ele e Paul trocarem socos algum dia.

“É essa a luta que ele quer?” Hunt disse. “Sempre achei que ele era meio pequeno para isso, mas se ele quiser jogar mão, eu jogo com qualquer um, para ser sincero. Isso não é um problema.

“Na verdade, gosto do que ele fez. Na verdade, ele fez muitas coisas boas para si mesmo e para a luta. Se ele consegue lotar estádios como YouTuber, então tenho respeito por isso, mas em termos de nível de habilidade, acho que não, para ser sincero. Mas quem sabe o que o futuro reserva?”

As duas últimas lutas do ex-pesado do UFC aconteceram no ringue de boxe. Em dezembro de 2020, Hunt perdeu na decisão para o ex-jogador da liga de rugby Paul Gallen, depois se recuperou em novembro de 2022 com um nocaute técnico sobre Sonny Bill Williams. Após sua vitória sobre a Williams, Hunt indicou que estava se aposentando dos esportes de combate, um anúncio que desde então voltou a praticar.

Muito provavelmente, quando Hunt voltar a lutar, não será com luvas de boxe ou MMA. O jogador de 49 anos está atualmente em discussão com o BKFC para uma luta futura.

“Estou interessado em fazer algo com os nós dos dedos”, disse Hunt. “Tenho conversado com o [BKFC] há algum tempo, mas simplesmente não fechamos um acordo. Estou com vontade de fazer um pouco de luta, recebi muitas mensagens com o campeão, [Mick] Terrill, talvez possamos nos unir em algum lugar.

“Ninguém diz que lutar é bom para ninguém, você tem que ser duro para dizer que lutar é bom para você”, continuou Hunt. “Mas, como eu disse, o que isso proporciona é estabilidade financeira. Não luto porque amo, luto porque Deus me colocou para ser um lutador. Dá um bom dinheiro e é isso que é, é uma vida honesta. Não vou sentar aqui e cagar na sua calça e dizer que adoro fazer isso, é só brigar, é o que é. Enquanto crescia, eu não sabia o que queria fazer na vida, mas Deus disse: ‘Você vai ser um lutador’ e é isso que tenho feito durante toda a minha vida. Já se passaram mais de três décadas… e ainda vou.”

O campeão peso pesado do BKFC, Mick Terrill, não é o único alvo que Hunt acha que faria sentido para sua estreia com os dedos nus.

O ex-candidato ao UFC Ben Rothwell se destacou no ringue do BKFC e tem uma história com Hunt. Os dois lutaram no UFC 135, em Denver, há mais de 12 anos, com Hunt vencendo Rothwell em uma disputa exaustiva.

“Dave realmente me enviou uma mensagem sobre – estamos conversando sobre uma briga”, disse Hunt. “Talvez em junho possamos resolver alguma coisa, estarei pronto para dar as mãos e, com sorte, pensei em levar esse título em três lutas, bem, conquistá-lo em uma.”

“Quem sabe? Poderíamos estar dando as mãos na Inglaterra ou em qualquer outro lugar com Big Mick. … [Rothwell] é outra luta da qual venho falando”, acrescentou mais tarde. “Nós nos enfrentamos em Denver, Colorado, eu e Ben Rothwell, mas cara, foi uma luta difícil porque se você não se acostumar com aquele ar, ele está lutando como eu. Foi uma luta difícil, não pela luta, mas pela altitude.”

Embora Hunt esteja aberto a enfrentar qualquer número de nomes intrigantes no elenco de pesos pesados ​​​​do BKFC, que também inclui Junior dos Santos, Alan Belcher e Todd Duffee, ele tem uma condição.

Hunt recentemente teve um caso de longa data contra o UFC arquivado em um tribunal federal, encerrando uma saga que viu Hunt acusar a promoção, o CEO do UFC, Dana White, e o oponente do UFC 200, Brock Lesnar, de conspirar para permitir que Lesnar competisse contra ele com o assistência com drogas para melhorar o desempenho (Lesnar posteriormente falhou em um teste de drogas em relação à luta, mas a equipe de Hunt não forneceu evidências de que os oficiais sabiam antecipadamente que Lesnar estava usando substâncias proibidas).

O veterano de 25 anos exigirá que seu próximo oponente perca a bolsa se for pego trapaceando.

“No final das contas, contanto que eles coloquem uma cláusula no contrato de que se você for pego usando esteróides você não receberá nenhum dinheiro, isso é tudo que me interessa, para ser honesto”, disse Hunt. “Veremos o que acontece.”