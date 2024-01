Mark Zuckerberg pede desculpas às vítimas de exploração sexual infantil em DC

Mark Zuckerberg está sendo criticado em uma audiência no Senado sobre a crise da exploração sexual infantil online… levantando-se da berlinda para pedir desculpas às famílias das vítimas.

O CEO da Meta estava no meio de seu depoimento na quarta-feira na Capital Hill quando começou a ser interrogado pelo senador. Josh Hawley que bombardeou Zuck com perguntas.

Zuckerberg indica que é a primeira vez que ele se desculpa por esse tipo de problema que acontece no Facebook e no Instagram… e diz que Meta está tomando medidas para proteger as crianças.