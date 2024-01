Martin Lawrence com boa saúde, apesar da preocupação dos fãs após o Emmy

Martinho LourençoA aparição de Nomy no Emmy esta semana deixou algumas pessoas um pouco preocupadas que ele pudesse estar desgastado – mas na verdade o cara nunca esteve melhor, e há uma explicação perfeitamente boa para o que as pessoas interpretaram mal… TMZ aprendeu.

ICYMI… alguns fãs começaram a especular que algo estava acontecendo com o ator/comediante depois que ele e seus colegas de elenco de “Martin” – Tisha Campbell, Tichina Arnold dar Carl Anthony Payne II – teve uma reunião no 75º Emmy na segunda-feira, e Lawrence pareceu arrastar as palavras durante o trecho.

Os telespectadores correram para as redes sociais para comparar notas, com muitos expressando preocupação com a saúde do homem de 58 anos e desejando-lhe boa sorte e uma rápida recuperação.

No entanto, fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… ML está totalmente bem – na verdade, fomos informados de que ele terminou recentemente de filmar o último “Bad Boys”. Não apenas isso, mas nossas fontes dizem que ele também estará na estrada neste verão para sua última turnê de comédia. Em outras palavras, formato de ponta.

Fomos informados de que, embora alguns pensassem que ele poderia ter falado mal e feito longas pausas durante a reunião do Emmys Martin, na verdade isso ocorreu por causa de uma falha técnica no teleprompter causada por alterações tardias no roteiro – a automação ataca novamente!

Na verdade, Lawrence é tão bom que fomos informados de que ele terá algumas surpresas profissionais para os fãs nas próximas semanas… embora nossas fontes não tenham entrado em detalhes… então fique atento para isso.

Quanto ao reencontro em si… Martin se divertiu muito reunindo-se com o elenco quase 30 anos após o término do show. Você tem que admitir que todos estavam ótimos!