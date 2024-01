Martin Luther King Júnior. Carta à venda, descreve planos de viagem para a União Soviética

O famoso líder dos direitos civis estava a apenas 2 meses de ter sido esfaqueado numa sessão de autógrafos no Harlem quando escreveu ao Conselho Nacional de Igrejas, explicando as suas motivações por detrás de uma visita à URSS.

A carta de MLK de 1958 descreve seis razões para a escala, no seu caminho de volta da Índia, incluindo o desejo de investigar por que os cidadãos soviéticos ainda eram religiosos, apesar do ateísmo patrocinado pelo Estado.

Dr. King também disse ao Conselho Nacional de Igrejas que queria se reunir com os batistas da nação comunista para descobrir como as políticas soviéticas afetavam as minorias.