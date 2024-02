Martin Scorsese se reúne com o Papa Francisco para se preparar para seu próximo filme

Dapesar de Papa Francisco’ agenda lotada, ele sempre tenta abrir espaço para seu amigo próximo, Martin Scorsese. O diretor do filme esteve esta manhã no Vaticano para uma reunião privada com o pontífice.

Poderia ser apenas mais uma visita, mas o produtor já faz visitas há seis anos. A primeira vez que ele participou de uma reunião desse tipo foi em 2018 e desde então ele não faltou ao compromisso.

Martin Scorsese escolhe seus filmes favoritos no TikTok

Além disso, sua visita pode ser devida a mais do que apenas uma visita a um velho conhecido. Martin Scorsese está preparando um novo filme baseado em ‘A Vida de Jesus’, um romance de autor japonês Shasaku Endo em 1973. Portanto, sua visita ao Vaticano pode ter algumas implicações na coleta de informações históricas valiosas para filmar seu novo filme.

Sobre seu novo trabalho, o diretor do filme foi claro.

“Respondi ao apelo do Papa aos artistas da única maneira que conheço: imaginando e escrevendo o roteiro de um filme sobre Jesus”, declarou.

Ainda é um projeto incipiente e ele não revelou quais atores irá escalar para este novo filme. Até então, Martin Scorsese saberá se tem mais um Oscar de ‘Melhor Diretor’ graças a ‘Assassinos da Lua Flor’.

