Mary J. Blige de volta ao Lovers & Friends Fest, nome movido para cima no folheto

Maria J. Blige chocou os fãs do festival Lovers and Friends ao anunciar ontem que ela NÃO se apresentaria, e seu nome foi colocado no panfleto por acidente – mas vejam só, ela está de volta!

Na sexta-feira, MJB foi adicionada novamente à programação, e parece que o “erro” foi realmente sobre onde ela foi colocada no folheto promocional – porque ela recebeu vários slots para refletir seu status de atração principal… e ela agora está postando alegremente sobre o evento.

Logo após as mudanças, Mary postou um emoji sorridente e uma bolsa de dinheiro em seu IG – então, basicamente, ela está rindo durante todo o caminho até o banco.

Lovers and Friends originalmente esmagou o nome de MJB entre nomes como Snoop Dogg, chaves de Alicia, Ashanti e várias outras lendas da música reconhecíveis.

A arte atualizada move seu faturamento para o topo da terceira coluna, agora diminuindo Gwen Stefani, Nelly Furtado, Ciara e mais.

Essencialmente, no dia em que os ingressos para Lovers and Friends foram colocados à venda, o promotor do evento teve que se curvar à Rainha do Hip Hop Soul.



nos estúdios TMZ

Entããão…. vamos enlouquecer, porque a Mary voltou!!!