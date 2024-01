Mary Lou Retton enfrenta escrutínio sobre arrecadação de fundos de US$ 500 mil em meio a revelações financeiras

Mary Lou Reton, ex-medalhista de ouro olímpico na ginástica, enfrentou uma batalha fatal contra uma forma rara de pneumonia em outubro passado. Suas filhas, Shayla e McKenna, revelou a gravidade do estado de sua mãe, com McKenna afirmando: “Minha incrível mãe, Mary Lou, tem uma forma muito rara de pneumonia e está lutando por sua vida”. A família iniciou uma arrecadação de fundos no Spotfund.com para cobrir as despesas médicas, estabelecendo uma meta de US$ 50 mil. No entanto, a resposta dos simpatizantes superou todas as expectativas, arrecadando impressionantes US$ 459.354.

Em meio a esta crise de saúde, foi divulgado que Mary Lou Reton recebeu cerca de US$ 2 milhões em seu acordo de divórcio em 2018, excluindo sua parte na venda de duas propriedades valiosas. Além disso, ela teria obtido um acordo substancial em uma ação judicial contra a Biomet Recovery por causa de substituições de quadril defeituosas.

Apesar desses recursos financeiros, Mary Lou Reton encontrou-se numa situação em que se sentia incapaz de pagar os cuidados médicos necessários. Refletindo sobre sua experiência, ela compartilhou com Today em janeiro: “Sou abençoada por estar aqui porque houve um momento em que eles estavam prestes a me colocar em aparelhos de suporte vital. Eu não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para isso, eu não tinha condições de pagar.”

Numa entrevista à NBC, Retton atribuiu a sua incapacidade de pagar o seguro ao facto de ser uma mulher recentemente divorciada com problemas de saúde pré-existentes. Contudo, é importante notar que o Lei de Cuidados Acessíveis (Obamacare) proíbe as seguradoras de negarem cobertura com base no histórico de saúde e oferece assistência para aqueles que não podem pagar pelos melhores planos de seguro.

Por que ela pediu US$ 500 mil?

Mary Lou RetonOs esforços financeiros de também incluem a propriedade da MLR Entertainment, Inc., que é utilizada para suas aparições na mídia. Com palestras que custam entre US$ 25.000 e US$ 40.000 por evento, isso levanta questões sobre a necessidade dos US$ 500 mil arrecadados no Spotfund.com e as circunstâncias que cercam sua meta de arrecadação de fundos de US$ 50.000.

Apesar das repetidas tentativas dos meios de comunicação de solicitar esclarecimentos a Retton, ela ainda não respondeu. A situação levou muitos a ponderar sobre a discrepância entre a situação financeira relatada e a necessidade de uma arrecadação de fundos tão substancial.