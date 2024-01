Mary Lou Retton quase foi colocada em aparelhos de suporte vital durante a batalha contra a pneumonia

Mary Lou Reton está fazendo sua primeira entrevista desde que recebeu alta do hospital no ano passado, em meio a uma batalha assustadora contra a pneumonia – e agora estamos descobrindo que foi quase mortal.

O ex-campeão olímpico deve dar uma entrevista com Hoda Kotb do “Today” desta semana, e um clipe teaser foi lançado … que apresenta as imagens dela que vimos publicamente há muito tempo, e é um tanto surpreendente ver que ela tem tubos de respiração conectados a ela.