Mascote Bulldog da Geórgia, Uga X, morto aos 10 anos

Durante seu tempo com os Bulldogs, Que – neto de Uga IX – testemunhou a corrida de maior sucesso na história da Geórgia… um recorde de 91-18, duas vitórias em campeonatos nacionais, dois títulos da SEC e sete participações no Six Bowl de Ano Novo.

Que foi incluído no Hall da Fama do Mascote em 2022… assim como todos os seus antecessores.

Os mascotes vivos da Geórgia foram recebidos com críticas no passado… com a PETA pedindo à universidade que elimine todos os amigos de quatro patas do uso em dias de jogos.