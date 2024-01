Matheus Nicolau critica ‘desrespeitoso’ Manel Kape por falta de peso, ‘trapaceando o sistema’

Matheus Nicolau não está aqui pelas desculpas de Manel Kape.

O veterano peso mosca do UFC divulgou um longo comunicado na sexta-feira criticando o suposto adversário Manel Kape, depois que Kape perdeu peso por 3,5 libras no UFC Vegas 84.

Kape pesou 129,5 libras na manhã de sexta-feira em Las Vegas para a luta marcada contra Nicolau, que deveria servir como co-luta principal do UFC Vegas 84. As expectativas iniciais eram de que a luta continuasse no peso catch, com Kape perdendo 25 por cento de sua bolsa para Nicolau, mas o confronto acabou sendo cancelado.

Posteriormente, Kape afirmou nas redes sociais que estava doente duas semanas antes da luta e afirmou que Nicolau se recusou a aceitar a luta de peso catch.

Na sua resposta, Nicolau rotulou Kape de “irresponsável, imprudente e desrespeitoso” e afirmou que Kape “tentou obter uma vantagem injusta enganando o sistema”.

Os comentários completos de Nicolau podem ser lidos abaixo (traduzido por Guilherme Cruz, do MMA Fighting).

Infelizmente para o fã de MMA, para os meus fãs e, claro, para mim e para toda a minha equipe, a luta do Manel Kape foi cancelada. E o único responsável por isso é o próprio Manel Kape. É dever do artista marcial cumprir esta obrigação de ganhar peso na véspera da luta.

Passei por toda aquela guerra. Estou perdendo peso há 5 semanas com uma dieta restritiva. Concentrei (e não me arrependi) no Natal, no Ano Novo e no meu aniversário em fazer dieta, treinar e passar um tempo longe da família. Hoje acordei às 5h para finalizar o processo e pesar 126 quilos, o que era necessário para a luta acontecer.

Kape não. Ele apareceu para a pesagem faltando 30 minutos para o fim, então não deu tempo para o UFC pedir para ele cortar mais peso. Ele apareceu com 3,5 quilos a mais, sabendo que se pesasse 0,5 quilo a mais a luta seria automaticamente suspensa pela comissão atlética.

Por outras palavras, na minha opinião, ele tentou obter uma vantagem injusta enganando o sistema.

Kape foi irresponsável, imprudente e desrespeitoso. Ele me desrespeitou como colega, oponente e artista marcial. MMA desrespeitado. Desrespeitou o UFC. Empresas desrespeitadas que apoiam o esporte. Mas, acima de tudo, ele desrespeitou você, torcedor do UFC, torcedor do MMA, torcedor do Matheus Nicolau, torcedor do Manel Kape.