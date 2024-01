Matt Brown espera que Kayla Harrison passe por um inferno no peso galo: ‘Não existe maneira certa de quase se matar’

Matt Brown passou quase toda a sua carreira competindo como meio-médio, mas, na realidade, ele sabe que seu corpo não foi feito para pisar em uma balança de 170 libras.

Apesar de ter passado por dezenas de cortes de peso, o veterano de 43 anos admite que cada experiência foi diferente de alguma forma e que ele sofreu muitos erros ao longo dos anos. É por isso que Brown sabe que Kayla Harrison, bicampeã dos leves do PFL, provavelmente terá uma jornada árdua pela frente enquanto se prepara para competir como peso galo pela primeira vez.

Não importa quanto trabalho ela tenha feito para se preparar, Brown avisa Harrison que ela quase certamente passará por um inferno enquanto perde os últimos quilos com seu corpo desesperado por comida e água.

“Sempre falamos sobre isso fazendo da maneira certa. Não existe uma maneira certa de quase se matar”, disse Brown no último episódio de The Fighter vs. The Writer. “Você não deveria estar tão desidratado. Eu conheço minha massa corporal magra. Eu sei o quão hidratado estou. Conheço todos esses detalhes sobre meu corpo. Eu não deveria pesar 170 libras. Simplesmente não é saudável para mim. Eu colocaria dinheiro que Kayla Harrison não deveria pesar 135 libras.

“Então, não importa o quão perfeito você faça tudo, os últimos quilos são horrivelmente ruins. Você pode literalmente fazer tudo perfeito, exatamente o que todo cientista de classe mundial diz para você fazer, toda a pesquisa é perfeita, você praticou 100 vezes, tanto faz. Vai ser uma droga, ponto final. Seu corpo não deveria fazer o que você está fazendo com ele.”

Harrison estreia no UFC 300 contra a ex-campeã Holly Holm depois de passar a maior parte de sua carreira de lutador na categoria até 155 libras. Antes disso, Harrison conquistou duas medalhas de ouro com 78 kg – aproximadamente 172 libras – nas Olimpíadas.

Ela já lutou no peso pena uma vez e o CEO do UFC, Dana White, já afirmou que Harrison passou por vários testes para provar que pode chegar ao peso galo. Tudo isso parece ótimo, mas Brown sabe, por experiência própria, que toda a preparação do mundo ainda pode sair pela culatra para você.

“Você se sente um pouco diferente a cada vez”, disse Brown. “Muito disso é a preparação, não apenas a semana do corte de peso, a semana da luta. Nem necessariamente na semana anterior, mas nas cinco, seis semanas que antecederam isso. Todo esse tempo que antecedeu isso influencia o quão adaptado está o seu corpo ao esgotamento? Quanta energia você está gastando? Você carregou a água corretamente? Muitas vezes também é o local para onde você vai. Por exemplo, eu lutei no Brasil uma vez e não há sauna lá e foi um vôo muito, muito longo para chegar lá ou quando lutei em Abu Dhabi, foi uma perda de peso muito, muito difícil porque eu estava com jetlag e não realmente sentindo-me cheio de energia a semana toda, e a diferença de horário estragou tudo.

“Há muito mais peças nesse quebra-cabeça do que simplesmente você está perdendo peso e está tudo bem.”

Mesmo que Harrison tenha seu peso reduzido a uma ciência, Brown espera que toda essa preparação quase certamente irá embora quando ela estiver suando os últimos quilos.

Ao longo de 35 lutas na carreira e quase 16 anos no UFC, Brown não pode negar que a redução de peso provavelmente o levou ao limite, mais do que qualquer coisa que já aconteceu no octógono.

“Toda essa merda, quando você chega aos últimos cinco quilos, é uma merda, ponto final”, disse Brown. “Não importa o que você fez. Simplesmente vai ser uma merda e você terá que se esforçar e toda a sua coragem será testada. Sua mente será testada. Sua vontade será testada.”

Por mais que Harrison receba conselhos de outros lutadores nos dias e semanas que antecedem sua estreia no UFC, Brown diz que não existe uma maneira perfeita de reduzir peso.

Por exemplo, Brown revelou que a equipe do UFC Performance Institute fornece aos atletas suplementos que ajudam na reidratação após redução de peso, mas simplesmente não funciona para ele.

“Eu tentei essa merda uma vez e foi terrível para mim”, explicou Brown. “Agora eu só bebo água. Isso é o que eu quero é um pouco de água. Não preciso de todos os seus suplementos e de toda essa besteira. Dê-me um pouco de água e eu ficarei bem.

Brown nem mesmo tentará dar a Harrison alguma lição sobre as melhores práticas quando se trata do corte de peso que ela está prestes a suportar, mas ele lhe oferecerá um conselho que considerou inestimável.

É a mesma coisa que ele diz aos seus lutadores quando eles estão sofrendo nas últimas horas e nos últimos quilos antes de subir na balança.

“Eu daria o mesmo conselho em praticamente qualquer empreendimento muito difícil que você vá realizar e isso é apenas uma questão de manter uma mente positiva”, disse Brown.

“É o momento mais difícil que consigo imaginar para manter a mente positiva e focar no objetivo. Você realmente começa a questionar se consegue, se é fisicamente possível. Eu estive lá onde você começou a se perguntar: quão saudável é isso? Eu vou morrer aqui? É por isso que nunca fui fã de trancar caras em saunas e essas merdas. Quando estou ajudando outras pessoas a perder peso, estou apenas tentando ser positivo o tempo todo. Isso é tudo que você pode fazer. Esse é o único conselho que posso dar. Mantenha sua mente positiva.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio