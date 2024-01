Matt Brown provoca possível retorno no UFC 300: ‘Estou lá para lutar e tentar dar uma cotovelada na testa de alguém’

Matt Brown não lutou no UFC 100 ou no UFC 200, mas espera que o UFC 300 tenha uma vaga aberta para ele.

O veterano meio-médio com mais nocautes da história da categoria revelado no último episódio do O lutador contra o escritor, que sai na terça-feira, que ele falou ao UFC sobre o potencial retorno no card de 13 de abril, que acontecerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Embora nada esteja definido ainda, Brown diz que o matchmaker do UFC, Sean Shelby, foi receptivo à ideia, embora não pudesse dizer com certeza onde terminaria no que se espera que acabe como uma carta incrivelmente empilhada.

“Estou trabalhando nisso”, disse Brown. “Eu conversei com Sean [Shelby] e disse ‘Eu gostaria de participar’. Isso é tudo que consegui até agora.

“Conversamos um pouco. Para resumir da forma mais fácil possível, ele disse que basicamente pode me garantir mais ou menos uma vaga em 300 – ele não usou a palavra garantia – mas a colocação, eu poderia conseguir uma posição mais alta em um cartão diferente, potencialmente, se isso faz sentido. Sendo 300, você pode acabar ficando um pouco abaixo do que gostaria, pois poderia chegar em um cartão diferente e ser mais alto. Então, qual você faz?

Brown, que vem de um nocaute sobre Court McGee em sua última luta em maio passado, ainda não decidiu exatamente o que fará, mas definitivamente agradece a chance de competir em um card histórico como o UFC 300, que também cai em está em linha com o momento ideal para lutar novamente.

É provável que Brown acabe no card preliminar, especialmente com a expectativa de que o UFC 300 terá várias lutas marcantes no topo, mas ele admite que isso não é necessariamente uma coisa ruim.

“A única coisa é que quando você é a primeira luta nas preliminares, você sabe exatamente quando vai lutar, então sabe quando se aquecer”, explicou Brown. “Você sai de lá cedo e pode relaxar e relaxar. Eu recebo o mesmo.

“Estou lá para lutar e tentar dar um cotovelada na testa de alguém. É isso que farei, seja no meu quintal ou no UFC 300.”

Brown não falou com o UFC sobre nenhum adversário específico porque, no final das contas, ele apenas luta contra quem for colocado na sua frente.

O oponente não importa tanto quanto o momento, então Brown agora apenas aguarda a palavra final sobre uma oferta real para poder decidir seu próximo movimento.

“Estou pronto para qualquer coisa”, disse Brown. “Eu realmente não questiono muito. Eles me jogam um oponente e eu digo vamos.

“Eles provavelmente entrarão em contato comigo em breve. Já estou melhorando, entrando em forma. Infelizmente, tive uma infecção por estafilococos esta semana, então isso meio que confundiu bastante as coisas, mas voltei e comecei a perder peso, treinando duro. Veremos o que acontece.”