Matt Brown revela a verdade brutal sobre lutas de última hora no UFC e oferece conselhos a outros lutadores

Matt Brown sabe que há lutas em seu histórico que ele não deveria fazer, mas isso não o impediu de aceitar o desafio quando o UFC o chamou.

Agora ele coloca a culpa diretamente em seus próprios ombros por essas decisões, porque no final das contas o UFC acabou de fazer a oferta e cabia a ele dizer sim ou não. Mesmo na derrota, ainda há momentos em que Brown reconhece que ajudar quando o UFC precisava dele valeu a pena no longo prazo, mas ele está reconciliado agora, depois de mais de 40 lutas em sua carreira, que você sempre tem que olhar para o panorama geral ao considerar um oportunidade de curto prazo no UFC.

“Uma das dicas que eu daria aos mais jovens: se você vir caras de sucesso em qualquer empreendimento, um dos pontos em comum que verá é a capacidade de diminuir o zoom”, explicou Brown em O lutador contra o escritor. “Então, ser capaz de olhar para sua carreira de lutador, sua jornada de luta como um todo e ampliar isso.

“Acho que algumas pessoas, seja para o bem ou para o mal, não diminuem o zoom e ouvem uma oportunidade [and they say] sim, vamos lutar. Acho que cometi muito esse erro quando era mais jovem. Tive muitas brigas de última hora. Agora, a vantagem disso é que você ganha o favor do UFC. Acho que isso me rendeu favores e muito respeito e às vezes foi útil. [But] o que eu sugeriria aos caras é diminuir o zoom. Veja sua carreira como uma maratona e não como uma corrida.”

Brigas de curto prazo podem definitivamente valer a pena, mas também há numerosos exemplos em que esse tipo de oportunidade saiu pela culatra espetacularmente. Talvez o maior exemplo seja o UFC 294, onde o campeão peso pena Alexander Volkanovski aceitou uma revanche pela luta pelo título dos leves contra Islam Makhachev com apenas 10 dias de antecedência, após ter sido derrotado por decisão em seu primeiro encontro.

Apesar de seu melhor esforço, Volkanovski acabou sofrendo um nocaute brutal no primeiro round, que foi a primeira vez que ele foi finalizado desde a quarta luta de sua carreira profissional em 2013. Volkanovski não necessariamente expressou arrependimento por sua decisão de aceitar a luta. mas ainda houve consequências – sem dúvida o maior impacto, que é uma segunda derrota para Makhachev que provavelmente impedirá que uma terceira luta aconteça em breve, ou nunca mais.

Brown definitivamente entende esse tipo de dura realidade porque sabe que com o passar do tempo, fãs e críticos nem sempre se lembrarão de todas as circunstâncias que cercaram uma luta, mas o resultado ainda parece uma derrota por nocaute no histórico de Volkanovski.

“Ninguém sabe, se importa ou se lembra que tipo de aviso você recebeu sobre aquela luta”, disse Brown. “O quão preparado você estava, ninguém sabe, se importa ou lembra se você se machucou. Nada disso merda. A única coisa que as pessoas vão lembrar daqui a uma semana, se não daqui a um ano ou o que quer que seja, eles verão no Tapology, Sherdog ou qualquer outro lugar, eles verão o disco.

“Eles não veem todos os asteriscos próximos que você poderia colocar. Eu poderia colocar todos os tipos de asteriscos ao lado de tantas das minhas lutas, vitórias e derrotas. Tenho certeza de que meus oponentes poderiam fazer o mesmo, mas ninguém vê, sabe ou se importa com essa merda.”

No que diz respeito a tomar essa decisão, Brown diz que outro componente-chave que todo lutador precisa ter antes de aceitar uma luta de curto prazo é manter por perto pessoas que lhe dirão verdades difíceis.

Infelizmente, Brown vê repetidamente que os lutadores se cercam da multidão errada, muitas vezes cheia de homens sim, que nem sempre cuidam dos melhores interesses do atleta.

Embora admita prontamente que nem sempre seguiu os conselhos que lhe foram oferecidos pelas pessoas ao seu redor, Brown reconhece que existem treinadores e amigos que lhe dirão o que ele precisa ouvir – mesmo que não seja isso que ele deseja.

“Vejo muitos lutadores com amigos ao seu redor e caras que adoram ajudá-los e sair com eles”, disse Brown. “As pessoas gostam de estar perto delas, o que é ótimo, mas é preciso ter alguns caras que estão apenas confrontando a verdade da situação. Tipo, cara, você não está fazendo luta livre o suficiente, não está fazendo condicionamento suficiente. Você está abaixando demais as mãos. Não, você não deveria aceitar essa luta. Você precisa ter alguém ao seu redor que coloque o pé no chão e lhe diga a verdade honesta.

“Posso pensar em exemplos específicos em que lutei em cima da hora e meus treinadores me disseram para não fazer isso. Eu não dei ouvidos e perdi a luta e olhando para trás dizendo caramba, eu deveria ter listado para aqueles filhos da puta.

Claro, Brown sempre admira os lutadores que estão dispostos a arriscar e lutar em cima da hora, porque ele fez isso muitas vezes ao longo de sua carreira. Ele só espera que os lutadores que olham para essas oportunidades façam isso com os olhos abertos, em vez de apenas aceitarem cegamente o que quer que o UFC jogue contra eles.

“Adoro quando os caras aparecem em pouco tempo e têm coragem de fazer isso”, disse Brown. “Eu respeito muito isso. Eu sempre fui o cara que fez isso. Mas você tem que pesar o risco/recompensa.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio