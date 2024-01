Matt Brown sugere aposentadoria caso contrate Jim Miller no UFC 300: ‘Há uma boa chance de que essa seja minha última luta’

Matt Brown não imagina cenário melhor do que enfrentar Jim Miller no UFC 300, na última aparição de sua carreira.

Enquanto aguarda notícias dos casamenteiros do UFC, o veterano de 43 lutas e com o maior número de nocautes na história dos meio-médios do UFC espera receber a convocação para competir no evento histórico em 13 de abril. Miller pediu especificamente Brown como oponente após sua vitória sobre Gabriel Benitez na noite de sábado passado.

Agora Brown respondeu ao desafio com um retumbante sim – e está revelando que já está pensando naquela noite para sua aposentadoria.

“Seria uma honra”, disse Brown no mais novo episódio de O lutador contra o escritor. “Eu amo Jim Miller. Muito respeito por ele. A única desvantagem é que ele é um [155-pounder] então ele estaria vindo para minha categoria de peso. Na verdade, seria uma vantagem para ele porque ele não estaria perdendo peso e eu estaria, então seria um pouco vantajoso [for him]. Mas ele seria o cara menor. Isso iria afastar um pouco disso.

“Mas o fato é que estou no fim da minha carreira. eu entro [UFC] 300, há uma boa chance de que essa seja minha última luta.”

Brown sugeriu aposentadoria no passado, especialmente depois de espancar Diego Sanchez com uma cotovelada para um nocaute em destaque em 2017. Na época, Brown estava lidando com um divórcio, o que o fez pensar que talvez fosse hora de enforcar. calçar as luvas para sempre.

Dois anos depois, no entanto, Brown voltou à ação – e continuou a aumentar seu currículo no UFC com mais três nocautes, incluindo sua vitória mais recente sobre Court McGee em maio passado.

Dito isto, Brown explicou por que se aposentar agora seria muito diferente de sete anos atrás, e tudo se resume à paternidade.

“Eu diria que é uma boa chance, para ser honesto [that it’s my final fight]”, disse Brown. “Apenas a vida não é mais o que costumava ser. As crianças estão crescendo. Sinto muita falta de muitas coisas deles para treinar. Chegou a esse ponto agora, onde meu filho está na temporada de luta livre e eu não quero perder as lutas dele, porque tenho que treinar. Eu quero ir às suas lutas de luta livre. Além disso, tenho tantos lutadores promissores que simplesmente não estão recebendo nenhuma atenção minha. Eu tenho alguns assassinos, alguns caras que vocês verão no UFC em breve, e não posso ajudá-los muito.

“Tenho muitas outras coisas acontecendo. Meio que perdi a paixão pela luta, mas sinto que a vida está me levando por um caminho diferente agora. É apenas uma época diferente da minha vida.”

Na verdade, Brown ficou de fora no segundo semestre de 2023, principalmente porque não queria perder o tempo com seus filhos quando eles voltassem à escola e suas atividades extracurriculares fossem retomadas.

Com filhos gêmeos adolescentes e uma filha não muito atrás deles em idade, Brown prefere colocar mais foco em seu futuro, em vez de gastar mais tempo em sua carreira de lutador.

“Eles estão naquela idade em que vão se lembrar se eu estivesse lá”, disse Brown. “Tipo, meus meninos têm 13 anos, minha filha tem oito – é claro que eles vão se lembrar de quando eram mais novos também, mas eles estão nessa idade agora se meu filho vencer uma luta de luta livre e meu outro filho, ele é um grande jogador de golfe, ele vai e ganha uma partida de golfe, eles vão lembrar que eu estava ali olhando e tirando fotos no pódio. Eles vão se lembrar se eu não estivesse [there] também.

“É claro que essas lembranças de ir ao UFC 300, eles vão aparecer lá e vão se lembrar disso também, mas prefiro que eles se lembrem de mim na luta deles do que deles na minha luta.”

Desde o dia em que ele chegou na promoção por meio de O ultimo lutadorBrown nunca escolheu a dedo os oponentes, muito menos recusou as lutas que lhe foram oferecidas.

Isso também não vai mudar desta vez, embora o nativo de Ohio saiba que não poderia imaginar um final muito melhor do que lutar contra alguém como Miller em um card monumental como o UFC 300.

“Não há raiva, não há rixa nem nada parecido”, disse Brown. “Somos só eu e ele dizendo que somos assassinos de merda que querem lutar contra assassinos, e isso funciona muito bem. Isso combina bem. Acho que é uma boa promoção para 300, acho que é uma boa luta para 300. É um trabalho fácil para os casamenteiros. Nós dois já estamos nisso. O que mais há pra dizer? Vamos fazê-lo.

“Acho que nós dois merecemos isso. Acho que ambos merecemos esse cartão. O que mais eu posso dizer? É um lugar divertido para a gente estar e traz uma boa luta para o card. Eu digo ou abra o principal [card] ou fechar as preliminares, o que eu estaria bem em fechar as preliminares também. Haverá muita gente assistindo, e especialmente com nossos nomes encerrando as preliminares, acho que haveria muito mais gente assistindo. Eu ficaria feliz.

Se ele conseguir a luta que deseja no UFC 300, Brown ainda terá que decidir se essa será a noite em que ele se aposentará, mas no momento a tendência é nessa direção.

“Pode ser isso”, disse Brown. “Seria uma honra sair e lutar contra um cara como Jim Miller para acabar com tudo.”

