Matt LaFleur finalmente exorciza o fantasma de Aaron Rodgers do vestiário do Green Bay Packers

Matt LaFleur está dando um exemplo inegável de sua qualidade. Em seu quinto ano liderando o Green Bay Packerscom novato Jordão Amor como quarterback, ele levou seu time para o Rodada Divisionalembora para isso ele primeiro tivesse que exorcizar o fantasma de Aaron Rodgers.

Não há dúvida da qualidade Rodgers, com 59.055 jardas ganhas e 475 passes para touchdown em sua carreira de 19 anos; O agora Jatos de Nova York O chamador do sinal tem seu lugar garantido no Hall da Fama. Porém, há quem o considere um vestiário “Câncer.”

De acordo com uma investigação de O Atlético jornal, Rodgers personalidade com o Empacotadores foi tão conflituoso que até desafiou a autoridade do treinador principal Mike McCarthyignorando suas ordens em campo.

“McCarthy chamava alguma jogada e então Rodgers mudava para o que quisesse”, disse um veterano Baía Verde treinador em declarações a O Atlético.

Rodgers era a maçã podre no Packers

O mau exemplo do quarterback logo permeou outros jogadores. “Aaron fez o que queria, e então todos os outros caras que o viam como um líder pensaram: ‘OK, vou fazer minhas próprias coisas também'” a fonte explicou.

Rodgers deixou o time na entressafra de 2023, mas o fantasma dele permaneceu até a temporada regular e não foi fácil se livrar dele. Para fazer isso, LaFleur teve que recorrer a medidas drásticas para controlar seus jogadores.

“Quando eles suspenderam o cornerback [Jaire Alexander]eles estavam dizendo: ‘Escutem, pessoal, vocês não fazem apenas o que querem'”. o treinador explicou sobre a suspensão do defensor. Alexandre ganhou o pênalti ao ganhar força no sorteio antes de um jogo em dezembro, sem ser um dos capitães do time.

Com medidas como estas, garantiu a fonte, “Está claro que LaFleur assumiu o controle dessa equipe.”

Os benefícios para Packers

Embora analistas e torcedores tivessem receios sobre o desempenho do time sem Rodgers no comando, as dúvidas foram quase completamente dissipadas.

Amor provou estar no mesmo nível dos melhores zagueiros desta temporada, e LaFleur levou o time aos playoffs. No momento, poucos são os que o culpam por não ter alcançado o Campeonato NFC jogo.

Em contrapartida, o Jatosum time que arriscou Rodgersdesistiram de suas esperanças na pós-temporada bem antes da Semana 18. A lesão do veterano de 19 anos logo na Semana 1 os forçou a seguir um caminho difícil.

Isso sem contar o quarterback interminável jogo de mídia, dizendo que estava prestes a retornar à ação, o que deixava muito pouco espaço de manobra para a equipe.

Os olhos continuarão voltados para ambas as equipes na próxima temporada, para ver se Rodgers finalmente entrega e se Amor é tudo o que ele parece prometer sob As flores comando.