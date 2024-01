Maxipark ABRE VAGAS em três estados; Envie o currículo!

A Maxipark, empresa que atua no mercado desde 1988 e é uma das maiores empresas 100% brasileiras do ramo de estacionamento, está com ótimas possibilidades de emprego em aberto. Dessa maneira, antes mesmo de falar um pouco mais sobre, consulte quais são os cargos disponíveis:

Operador (a) de Estacionamento com Manobra – São Paulo – SP -Manobrista: Responsável por receber os clientes, estacionar seus veículos de maneira segura e eficiente, e entregá-los de volta aos proprietários quando solicitado. Além disso, também será responsável por garantir a organização do estacionamento e auxiliar os clientes com suas necessidades relacionadas ao local;

Operador (a) de Estacionamento – Itapevi – SP – Manobrista;

Manobrista – Rio de Janeiro – RJ – Manobrista;

Operador (a) de Estacionamento II – São Paulo – SP – Manobrista;

Assistente de Estacionamento -Rio de Janeiro – RJ – Manobrista;

Operador (a) de Estacionamento – Quitanda – São Paulo – SP – Manobrista;

Encarregado (a) Operacional – São Paulo – São Paulo – SP – Manobrista;

Encarregado (a) de Loja – Florianópolis – SC – Motorista;

Auxiliar de Manutenção Predial – São Paulo – SP – Instalações em Geral: Responsável por realizar atividades relacionadas à manutenção elétrica, operação de máquinas, garantindo a segurança e o cumprimento das normas regulamentadoras NR 10, NR 35 e NR 6.

Mais sobre a Maxipark

Falando um pouco mais sobre a Maxipark, podemos deixar nítido que seu foco é investir continuamente em novas tecnologias, controles e serviços inteligentes através de equipamentos e sistemas avançados, desenvolvendo operações personalizadas de grande sucesso e proporcionando uma experiência única para os clientes, que supera expectativas e apoia a mobilidade humana.

Além disso, a Maxipark é uma empresa com DNA humano. Entende que, por trás de cada estacionamento, existem pessoas, sejam elas clientes, funcionários ou parceiros. Não à toa, a Maxipark desempenha com excelência serviços e soluções de estacionamento, sempre alinhada ao compromisso e respeito com seus clientes.

O que fazer para enviar o portfólio?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Maxipark, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



