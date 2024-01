AEm meio à busca do Las Vegas Raiders por um novo técnico, o astro defensivo Maxx Crosby está apresentando um argumento convincente para que o técnico interino Antonio Pierce assuma o cargo permanentemente.

Expressando a raridade dos cargos de treinador principal da NFL, Crosby enfatiza a importância de reter um líder masculino, especialmente quando ele já está dentro da organização.

Endosso sincero de Crosby: eu quero vencer

Esta não é a primeira vez Crosby pesou nas decisões de coaching.

Há dois anos, ele defendeu Bisaccia ricaque liderou o Invasores para uma vaga nos playoffs como treinador interino.

Apesar do endosso, a decisão não foi tomada Bisaccia Favor.

Agora, Crosby está defendendo Antonio Pierceacreditando na sua capacidade de levar o time adiante.

“Há apenas 32 [NFL] treinadores principais em todo o mundo”,Crosby disse em Quinta-feira, através da Paulo Gutiérrez da ESPN.com.

“Então você precisa encontrar um líder de homens. E quando você tem um deles no prédio atualmente, não sei por que você os deixaria ir.”

Tendo experimentado uma viagem de montanha-russa desde seu draft em 2019, Crosby expressa seu desejo por estabilidade e consistência.

Frustrado com a falta de sucesso do time na pós-temporada e com uma série de mudanças, ele enfatiza seu anseio por uma cultura vencedora.

“Cheguei aos playoffs uma vez em cinco anos. São touros —,” Crosby disse.

“E temos que descobrir o que faremos daqui para frente. E estou farto de mudanças. Estou farto de perder. Só quero estabilidade e consistência, e isso é tudo. é importante para mim. Eu quero vencer.”

Os resultados de Antonio Pierce falam por si

Antonio Pierce assumiu o cargo interino em 1 de Novembroliderando o Invasores para um recorde de 4-4.

Vitórias notáveis ​​contra adversários fortes como o New York Giants, Los Angeles Chargerse Chefes de Kansas City mostrou sua habilidade como treinador.

No entanto, as perdas para o Minnesota Vikings e Colts de Indianápolis destacar os desafios enfrentados sob sua orientação.

Após a vitória decisiva contra o Chefes em Cidade de Kansas, Antonio Pierce expressou seu compromisso com o sucesso da equipe, afirmando, “Eu vou ser eu, e [the players] serão eles. E quando esse bad boy acabar, espero que tudo dê certo e que estejamos juntos por mais anos.”

O Invasores saga de coaching, sob a propriedade de Marcos Davistestemunhou um carrossel de oito treinadores, incluindo interinos, desde 2011.

Davis enfrenta o desafio de aprender com decisões passadas, nomeadamente a saída do treinador interino Bisaccia rica apesar de uma disputa de playoffs há dois anos.