Mayfield lança para 337 jardas e 3 TDs para levar os Buccaneers à derrota dos Eagles por 32-9 como wild card na NFC

BAker Mayfield arremessou para 337 jardas e três touchdowns para levar o ressurgente Tampa Bay Buccaneers a uma vitória por 32-9 nos playoffs sobre Jalen Hurts e o atual campeão da NFC, Philadelphia Eagles, na noite de segunda-feira.

Os Bucs (10-8) venceram pela sexta vez em sete jogos para avançar para um confronto da rodada divisional da NFC fora de casa no próximo domingo contra o Detroit Lions (13-5), outro time – como os Eagles – que frustrou Mayfield durante o temporada regular.

David Moore marcou em uma recepção de 44 jardas no primeiro quarto. O novato Trey Palmer abriu o jogo com um catch-and-run de 56 jardas para um caça-tanques que colocou os Bucs em vantagem por 25-9 no final do terceiro quarto. Ambos os recebedores aproveitaram uma secundária porosa e de mau tackle dos Eagles para chegar à end zone.

Mayfield, o escolhido número 1 do draft geral de 2018 e que está jogando com seu quarto time em menos de dois anos, completou 22 de 36 passes sem interceptação. Ele coroou sua primeira aparição nos playoffs desde a temporada de 2020 com um passe de TD de 23 jardas para Chris Godwin.

Foi um final decepcionante para o Philadelphia (11-7), que perdeu para Kansas City no Super Bowl do ano passado e passou grande parte desta temporada parecendo um clube focado e determinado a voltar ao jogo pelo título.