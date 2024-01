Mayra Bueno Silva revela lesão sofrida na perda do título do UFC 297, prevê vencedora de Kayla Harrison x Holly Holm

Mayra Bueno Silva falhou na tentativa de conquistar o título peso galo do UFC no UFC 297 e, segundo ela, uma lesão no ouvido sofrida durante a luta afetou seu desempenho.

Silva fez um bom primeiro round e até ameaçou Pennington com um mata-leão, mas disse ao MMA Fighting que não conseguiu manter o ritmo após sofrer a lesão no início do segundo round.

“Tive uma pequena lesão no ouvido, mas fora isso me sinto ótimo e pronto para voltar”, disse Silva. “Raquel me bateu forte na orelha e rompeu parcialmente meu tímpano e eu meio que perdi o equilíbrio. Mas faz parte do jogo.”

“Sheetara” sofreu sua primeira derrota no UFC como peso galo no UFC 297 desde que passou do peso mosca em 2022, e lamenta não poder fazer “nada que planejamos para esta luta”.

“Não consegui ler a luta e saber o que estava acontecendo depois do golpe [that caused the injury]”, disse Silva. “Parabéns a ela por acertar um bom golpe que me tirou da luta.

“Ainda estou curando as feridas e ainda não tive tempo de analisar a luta e saber o que deu errado. Ainda estamos meio que de ressaca.”

A brasileira visitará um especialista para definir um cronograma para seu retorno aos treinos, disse ela, e escolherá Pennington para defender com sucesso o cinturão contra Julianna Peña. Quanto à próxima luta, Silva tem alguns nomes em mente para possíveis adversários caso o momento dê certo.

“São dois atletas que não têm luta marcada e acho que faria sentido para mim”, disse Silva. “Primeiro, Irene Aldana. Acho que é uma luta que poderíamos fazer, mas primeiro preciso esperar e ver o que o médico vê. Não quero ficar muito tempo fora, quero voltar logo.

“Eu também pensei em Miesha [Tate], mas vamos ver o que o UFC tem a oferecer. Talvez Miesha fosse um bom nome.”

A divisão peso galo feminino do UFC recebeu uma boa adição na terça-feira com a contratação da bicampeã peso leve do PFL Kayla Harrison, que reduzirá para 135 libras para enfrentar Holly Holm em sua estreia promocional no UFC 300, em 13 de abril.

“Acho que ela vai se sair muito bem”, disse Silva sobre Harrison, companheiro de equipe do American Top Team da Flórida. “Ela é muito profissional e nunca entraria em um desafio se soubesse que não conseguiria cumpri-lo, então acho que ela se sairá muito bem [at bantamweight].”

Silva, que treina com Harrison e finalizou Holm no octógono, escolhe o ex-astro do PFL para nocautear “The Preacher’s Daughter” em Las Vegas e entrar na disputa pelo título em seguida.

“Agora temos concorrência em nosso quintal”, disse Silva rindo. “Mas está tudo bem. Kayla é uma querida. Isso é trabalho e ela está perseguindo seu sonho assim como eu, então não há problema algum.”