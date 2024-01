Mbappe: Eu mereço o dinheiro que ganho. Eu não roubei de ninguém

Kylian Mbappé declarou firmemente que merece os ganhos profissionais que obteve, afirmando: “é assim que o mundo funciona”.

O atacante do PSG confessou tudo ao ‘Envoye Special’, no qual fala de tudo, mas principalmente da quantidade de dinheiro que exige pelos seus serviços como um dos melhores avançados do futebol mundial.

Sobre o seu rendimento anual não negou que ganha cerca de 108 milhões de euros por ano, o que é aproximadamente 2180 vezes mais que o salário médio em França. É algo que uma versão mais jovem do francês teria achado ultrajante.

“A verdade é que não sei exatamente, [how much he earns]” Mbappé respondeu a Elise Lucet. “Quando eu tinha 12 anos também achava que no futebol havia muito dinheiro.

“Eu mereço o dinheiro que ganho. Não o roubei de ninguém. É assim que o mundo funciona.”

A mãe dele, Faiza Lamarié uma parte fundamental deste relatório, juntamente com Delphine Verheydeno advogado do clã Mbappe.

Eles insistem que não deveriam se arrepender da quantidade de dinheiro que o talento do vencedor da Copa do Mundo da FIFA pode lhe render.

“Não há culpa nem vergonha” Evento disse. “Se pudéssemos ter aceitado 10 mil milhões, teríamos feito isso porque é o sistema que quer isso.”

Sobre o que mais ele fala?

Ele também fala sobre seu desejo de constituir família, a luta contra o racismo, a terrível decepção na final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina e seu desejo de disputar as Olimpíadas de 2024 e seu relacionamento com seus pais.

“Faça uma refeição tranquila em uma brasserie” Mbappé acrescentou, sobre como ele prefere viver o dia a dia. “Saia, saia com os amigos, festeje incógnito, ninguém te vê. Na manhã seguinte, um belo brunch ao sol numa esplanada, admirando as coisas. Coisas simples da vida.”

No entanto, a questão do seu futuro, que está no centro de todas as atenções, não é abordada. Ele esteve fortemente ligado a Real Madridembora o jogador de futebol reconheça que PSG quer saber sua decisão o mais rápido possível.