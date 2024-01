Mbappé sela vitória do PSG sobre o Lens e amplia liderança na Ligue 1

Paris Saint-Germain continuaram sua busca por outro Liga 1 título com uma vitória fora de casa em Lente no domingo a tarde.

No entanto, a vitória por 2 a 0 não foi isenta de riscos, já que os anfitriões perderam um pênalti seis minutos antes de serem reduzidos a 10 jogadores. Jonathan Gradet foi expulso por uma falta grave.

PSG chegou ao jogo em boa forma, continuando com o bom desempenho durante o período de inverno, que os deixou com uma espécie de lacuna no topo da primeira divisão francesa.

Apesar de aproveitar muito o início desta temporada, Nice e Mônaco estagnaram um pouco, e agora estão oito e 10 pontos atrás do time parisiense, respectivamente.

Luis Henrique está confortável na sua posição, apesar de um início lento, e a sua equipa está a começar a jogar o tipo de futebol que prometeu à chegada, mesmo que continue a haver incerteza em relação ao futuro de Kylian Mbappe.

Mbappe foi fundamental na vitória sobre o Lens

Danilo Pereira foi o culpado desde o início PSG lutou para começar a partida de maneira positiva. O médio português derrubou um dos jogadores do Lens dentro da área com um desafio desajeitado, e o árbitro marcou pênalti.

Przemyslaw Frankowski se adiantou para cobrar o chute, na esperança de dar aos donos da casa uma vantagem inicial, mas seu pênalti foi direto para o meio do gol e Gianluigi Donnarumma fez uma defesa confortável.

PSG em seguida, assumiram o controle da partida, ditando a posse de bola, e foram recompensados ​​​​à meia hora, quando Bradley Barcolauma das luzes brilhantes de Luis Henrique gestão, abriu o placar.

Barcola fez uma jarda dentro da área e finalizou bem no canto inferior da rede.

Lente’ a sorte piorou pouco antes do intervalo. Os anfitriões ficaram surpresos ao ver Jonathan Gradet recebeu um cartão vermelho direto por um mau desafio.

Inicialmente o dirigente considerou apenas digno de cautela porém após analisar as imagens no VAR o cartão foi atualizado para vermelho.

Mbappé realmente começou a brilhar no segundo tempo e completou o placar aos 89 minutos, chutando para o fundo da rede após um trabalho inteligente na lateral de Ousmane Dembélé, que reivindicou uma assistência bem-vinda com um corte inteligente.