McCarthy envia mensagem dura aos fãs dos Cowboys: não tenho responsabilidade por 28 anos de decepções

Aembora tenha sido reconduzido na quarta-feira pelo Dallas Cowboys proprietário Jerry Jonestreinador Mike McCarthy reconheceu que o desempenho do time foi mais do que decepcionante quando foi eliminado prematuramente dos playoffs, na rodada Wild Card, pelo Green Bay Packers.

E, agora que parte importante da torcida e do entorno do time perdeu a confiança nele e ele começará a se preparar para a próxima temporada na ‘berlinda’, o técnico foi direto com os torcedores e lembrou que não é o único responsável pela seca do time de quase três décadas sem título.

“Ainda está fresco, ainda estou abalado. É simples, uma equipa jogou ao seu nível e a outra não. Infelizmente não o fizemos, por isso estou muito decepcionado com o nosso desempenho, só por não jogar ao nosso nível “, reconheceu ele sobre o desempenho da equipe nesta temporada em entrevista coletiva na quinta-feira.

Na verdade, McCarthya gestão da empresa no comando do Vaqueiros não tem sido ruim, considerando que acumula três temporadas consecutivas com pelo menos 12 vitórias e dois títulos de divisão consecutivos.

Infelizmente para o time, nos playoffs o recorde é decepcionante de 1 a 3, sendo o único time da história com esses números a não chegar ao campeonato da Conferência e o primeiro a perder para um seed 7 no novo formato de playoffs, implementado em 2020 .

Mc Carthy: Eu sei como vencer

Apesar do ambiente adverso, ele reiterou que se sente confiante de que pode levar a equipe a quebrar essa dolorosa seca de 28 temporadas sem conseguir conquistar um título.

Naquele que será seu último ano de contrato, McCarthy recebeu o apoio de seu chefe e, por sua vez, ratificou Dak Prescott como zagueiro titular, embora tenha mostrado dificuldade com a pressão da vitória nos playoffs: “Acredito Dak. Eu acredito que ele é a resposta. Ele faz parte da solução daqui para frente”, disse o treinador.

Na verdade, Prescott está saindo de sua melhor temporada como profissional, com 36 passes para touchdown e apenas 8 interceptações. Embora nos playoffs ele tenha feito duas interceptações no primeiro tempo, uma das quais se transformou em escolha de seis.