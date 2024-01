MEC adia publicação de edital do Fies 2024

As notas da última edição do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) já foram divulgadas. Assim, muitos candidatos estão procurando oportunidades para usar a própria pontuação e conquistar uma vaga na universidade.

Uma das opções para os estudantes que fizeram o ENEM em 2023 é o Fies, Fundo de Financiamento Estudantil. O Fies é um programa do Governo Federal que possui o objetivo de financiar o estudo e a formação de estudantes do curso superior.

Os candidatos que pretendem participar do Fies em 2024 devem ficar atentos aos anúncios publicados pelo MEC (Ministério da Educação) sobre o funcionamento da próxima edição do programa.

Para te ajudar a acompanhar as últimas notícias sobre o processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o funcionamento do Fies 2024. Vamos conferir!

Fies 2024: MEC irá publicar edital em breve

Na última terça-feira (16), o ministro da Educação, Camilo Santana, comunicou em anúncio oficial que o MEC ainda não irá divulgar o edital do Fies 2024, como era esperado.

Segundo o ministro, o Fies está passando por mudanças, o que provocou o adiamento na publicação do edital da próxima edição do programa. Além disso, Camilo Santana afirmou que as mudanças devem ser consolidadas em breve, o que irá possibilitar a publicação do edital do Fies para as inscrições, que normalmente acontecem no mês de março.

Fies 2024: entenda como o financiamento funciona



Antes mesmo da publicação do edital, é recomendado que os estudantes interessados em participar do Fies entendam como o programa funciona.

O Fies é um programa de financiamento estudantil que permite que os estudantes financiem até 100% dos custos do curso de graduação em instituições privadas de ensino superior. O financiamento é concedido com juros menores do que aqueles praticados pelo mercado e acontece depois da análise da renda mensal familiar do estudante e do comprometimento dessa renda em relação aos pagamentos que devem ser efetuados.

Porém, devemos destacar que os candidatos devem atender aos requisitos do edital do Fies para participar do programa e concorrer às oportunidades de financiamento.

Fies 2024: quem poderá participar?

Como mencionamos, existem alguns requisitos que são estabelecidos pelo Fies. As regras para a edição de 2024 ainda não foram publicadas, mas podemos entender quem poderá participar do programa com base dos critérios da última edição (2023/2):

Estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa;

Estudantes que participaram do ENEM a partir da edição de 2010 e obtiveram uma pontuação igual ou maior do que 450 pontos e nota maior ou igual a 400 na redação

Além disso, é válido notar também que os estudantes que possuíram renda familiar de até 1 salário mínimo e meio por pessoa não precisam de fiados e taxa de juros será zero para todos os estudantes.

Fies 2024: como participar do programa?

O primeiro passo dos estudantes que querem participar do Fies é se inscrever no programa quando ele estiver aberto, segundo o cronograma oficial. Para participar, você precisará criar uma conta e acessar o Portal do FIES.

A segunda etapa é consultar o resultado de acordo com as datas de divulgação presentes no edital. Os resultados são divulgados no próprio site do Fies também no portal das instituições em que o candidato se inscreveu.

Se você foi aprovado na pré-seleção, o terceiro passo será complementar o seu cadastro e concluir o processo do Fies.

Como mencionamos, o cronograma da próxima edição do Fies ainda não foi divulgado, mas será publicado em breve pelo MEC.

Quais são as vantagens oferecidas pelo Fies?

O Fies proporciona ao estudante a possibilidade de estudar em uma instituição de ensino particular com financiamento garantido pelo Governo Federal.

Além disso, podemos citar como vantagens do Fies também as facilidades para a quitação do empréstimo, que ocorre apenas ao final do curso, e os juros baixos.