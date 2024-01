Medalhas olímpicas do nadador Steve Genter em disputa, conquistadas com colapso pulmonar

Steve Genter Estima-se que o conjunto de medalhas de ouro, prata e bronze dos Jogos de Verão de 1972 em Munique tenha custado mais de US$ 50 mil durante Leilão RR leilão com tema olímpico.

O atleta americano arriscou a vida para competir nos jogos… depois de passar por uma pequena cirurgia para um pulmão parcialmente colapsado apenas uma semana antes de competir – o que teria sido causado por uma tosse persistente de bronquite e mudanças de altitude durante as apertadas viagem de avião para Munique.

Steve conquistou a medalha de ouro no revezamento 4 x 200 metros livre, prata nos 200 metros livre e bronze nos 400 metros livre.

Steven Genter disse à casa de leilões… “Durante a maior parte da minha vida, as medalhas representaram um momento decisivo. Cada medalha está unicamente entrelaçada com a experiência olímpica, tornando essas memórias duradouras. Fico arrepiado toda vez que me lembro desses momentos. “