Medvedev faz milagre contra Zverev e enfrentará Sinner na final do Aberto da Austrália

Alexandre Zverev ainda não se livrou do rótulo de segundo melhor no grande palco quando caiu do Aberto da Austrália ao perder para o número três do mundo, Daniel Medvedev, que voltou de dois sets a menos no último colapso do alemão.

O mesmo tenista que perdeu sua única final de Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos em 2020, depois de perder uma vantagem de dois sets a zero para Dominic Thiemrepetiu um colapso semelhante em 26 de janeiro. Então, será um terceira final do Aberto da Austrália para o russo, que perdeu para Novak Djokovic e Rafael Nadal em 2021 e 2022.

Djokovic vai atrás de troll no Aberto da Austrália, “Say It To My Face”

O número três do mundo se torna o quarto jogador da Era Aberta a se recuperar de dois sets a menos na semifinal do Aberto da Austrália: Kevin Curren (1984), Arnaud Clement (2001) e Marcos Baghdatis (2006) realizaram o feito.

Pecador vence Djokovic

Mais cedo no dia Jannik Pecador derrubou o atual campeão, Novak Djokovic, na primeira semifinal. O italiano venceu três sets a um, perdendo o terceiro set no tie-break, para avançar para o seu primeira final de Grand Slam da carreira.

Jannik Sinner é parabenizado por Novak DjokovicAsanka Brendon RatnayakePA

Então agora ele enfrenta Medvedev, e se o russo for coroado nos tribunais de Melbourne Park, ele substituirá Carlos Alcaraz pelo terceiro lugar no ranking ATP. O campeão do Aberto dos Estados Unidos disputou três de suas seis partidas nas quadras do Melbourne Park em cinco sets, e esta é a segunda vez que ele supera tal desvantagem.

A primeira foi na segunda rodada do torneio com Emil Ruusuvuori. Desde a eliminação no segundo turno até a chegada à final mostra como são pequenas as margens no esporte.

Medvedev ainda brinca sobre como dorme pouco na capital vitoriana desde que terminou seu segundo round com Ruusuvuiori às 03h40. É por isso que ele sinalizou para a câmera de TV: “Não dormi muitas horas, mas ainda estou aqui”.