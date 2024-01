Meek Mill é criticado nas redes sociais por causa da questão do streaming na África

Moinho manso deve estar se parecendo muito com uma de suas músicas agora… porque o dia dele é “Going Bad” – depois que ele fez o que parecia uma pergunta inocente em X.

O rapper nascido na Filadélfia acessou a rede de mídia social anteriormente conhecida como Twitter na manhã de sábado, onde perguntou a seus seguidores se ele é grande em outros continentes… especificamente na África.

MM perguntou: “Muitas pessoas tocam minha música na África do Sul. Lembro-me de ter feito um grande show [there a] alguns anos atrás… como vocês ouvem nossa música na África do Sul???? Em que plataforma ou na Nigéria?”

Uma pergunta aparentemente inócua… Meek provavelmente não é muito versado em como outros países e culturas consomem música – mas a internet não lhe deu piedade e, em vez disso, torrou o homem implacavelmente.

Confira o Moinho Meek tendência no Twitter para ver do que estamos falando… o cara está sendo ridicularizado impiedosamente por causa deste tweet – com muitos aparentemente criticando Meek por insinuar que a África não é tecnologicamente avançada.

Mill não está deixando os inimigos incomodá-lo… em vez disso, após aquele tweet com outro dizendo que ele está tentando descobrir onde seus fãs na África estão localizados para que ele possa fazer um show para eles.



Reproduzir conteúdo de vídeo





O homem de 36 anos não está disposto a permitir que os céticos o afetem agora – ele divulgou um novo álbum com Rick Ross há apenas alguns meses e recentemente fiquei com os olhos marejados durante a assinatura de um projeto de lei de reforma da liberdade condicional no mês passado na Filadélfia … ele está vivendo uma vida autêntica, sem limite.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ