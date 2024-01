Mega-Sena acumula em R$ 27 milhões

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de terça-feira (16, das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Timemania e Mega-Sena foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com quase todos os prêmios acumulando; confira.

Resultado Loterias – Lotofácil

De acordo com a Caixa, duas apostas foram contempladas com 15 acertos no concurso 3005 da Lotofácil, realizado na noite de terça-feira (16). Os bilhetes vieram de Divinópolis (MG) e Pará de Minas (MG) e levaram R$ 598.940,31.

Números sorteados

01-02-03-05-07-09-10-12-13-16-18-19-21-24-25

Outros acertos

14 acertos – 409 apostas ganhadoras (R$ 877,29)

13 acertos – 12.300 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 130.874 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 637.149 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6342 da Quina, nenhum apostador conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas no globo. Porém, alguns acertaram a trave e quase levaram a bolada.



Números sorteados

13-16-25-41-42

Outros acertos

4 acertos – 56 apostas ganhadoras (R$ 4.991,84)

3 acertos – 3.730 apostas ganhadoras (R$ 71,37)

2 acertos – 80.808 apostas ganhadoras (R$ 3,29)

Resultado Loterias – Dia de Sorte

O Dia de Sorte do concurso 863 não sorteou nenhum felizardo. No mais, a extração premiou apostadores em faixas inferiores.

Números sorteados

01-02-09-17-19-20-22

Mês da sorte – fevereiro

Outros acertos

6 acertos – 21 apostas ganhadoras (R$ 3.482,10)

5 acertos – 909 apostas ganhadoras (R$ 25,00)

4 acertos – 12.089 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da sorte – 44.848 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Resultado Loterias – Timemania

A premiação da Timemania acumulou, pois ninguém acertou os 7 números e o time do coração do concurso 2042. No mais, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

Números sorteados

08-16-21-39-50-56-57

Time do coração: Botafogo/RJ

Outros acertos

6 acertos – 5 apostas ganhadoras (R$ 24.267,37)

5 acertos – 115 apostas ganhadoras (R$ 1.507,29)

4 acertos – 2.393 apostas ganhadoras (R$ 10,50)

3 acertos – 22.836 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do coração – 14.519 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Resultado Loterias – Mega-Sena

A Mega-Sena do concurso 2676, realizada na terça-feira (16), não premiou nenhum felizardo. Dessa forma, a quantia acumulou em R$ 27 milhões para o próximo concurso.

Números sorteados

04-06-14-19-22-29

Outros acertos

5 acertos – 70 apostas ganhadoras (R$ 30.526,54)

4 acertos – 4.664 apostas ganhadoras (R$ 654,51)

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

