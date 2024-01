Mega-Sena NÃO sorteará NESTA terça-feira (02); saiba mais

Após o encerramento do sorteio grandioso da Mega da Virada no ano de 2023, que concedeu um valor colossal de R$ 588 milhões distribuídos entre cinco sortudos, 2024 se inicia com o pé direito. Uma nova série de concursos promovidos pela Loterias Caixa promete premiar muitos cidadãos brasileiros, como a Mega-Sena.

Contudo, os entusiastas que anseiam pelo próximo sorteio da modalidade precisam manter a vigilância. Embora os concursos da Mega-Sena sejam tradicionalmente realizados às terças, quintas e sábados, uma exceção ocorrerá no início de 2024.

Quando será o sorteio da Mega-Sena em 2024?

O sorteio inaugural deste ano não ocorrerá nesta terça-feira (02), mas, sim, na quinta-feira (04). A data será praticada conforme a agenda de sorteios divulgada pela instituição financeira Caixa Econômica Federal.

O local designado para o evento é o Espaço da Sorte, situado na metrópole de São Paulo. A cerimônia terá seu início às 20h. As apostas para este concurso específico, que carrega o número 2671, já estão liberadas e poderão ser registradas até 19h do mesmo dia da realização. No que se refere à quantia do prêmio, ela foi ajustada para o montante original de R$ 3 milhões após a realização da Mega-Sena anterior.

Está pensando em testar a sorte? Abaixo, elucidamos como fazer uma aposta e monitorar o sorteio em tempo real.

Instruções para apostar nesta modalidade

Para participar do concurso da Mega-Sena, é necessário escolher entre 6 e 20 números dentro de uma cartela que apresenta 60 alternativas de dezenas, variando de 01 a 60. Posteriormente, resta esperar que os números selecionados coincidam com os números sorteados.

Para efetuar uma aposta em uma filial da Caixa, o processo é o seguinte:



Procure a casa lotérica mais próxima;

Requisite uma cartela destinada à Mega-Sena;

Indique os números de sua preferência na cartela;

Confirme sua aposta no terminal da lotérica. O funcionário fornecerá um documento que será imprescindível para a reivindicação do prêmio, caso venha a ganhar.

Em contrapartida, a metodologia para apostas virtuais é distinta:

Visite o portal oficial ou o app das Loterias Caixa;

ou o app das Loterias Caixa; Efetue um registro, caso ainda não seja um usuário registrado;

Determine o jogo no qual deseja apostar e selecione “Participe agora”;

Preencha sua aposta, definindo os números desejados na cartela digital. É válido mencionar que cada modalidade de aposta tem suas particularidades e quantidade específica de números;

Caso queira, acione a função “Sorteio Aleatório” para que a plataforma defina os números de forma imprevisível;

Uma opção adicional é a “Aposta Recorrente”, que manterá os números escolhidos para jogos subsequentes;

Indique ao sistema a quantidade de números que pretende jogar no campo específico;

Se desejado, use a função “Complete sua aposta” para que o sistema preencha os números restantes;

Após confirmar sua seleção, clique em “Adicionar ao carrinho”;

Você terá a alternativa de inserir uma nova aposta ou proceder com o pagamento, finalizando assim sua participação. Forneça os detalhes do cartão de crédito desejado para concluir a aposta e selecione “Finalizar compra”.

Números que mais saem na Mega

Para quem é um apostador de plantão, não há nada mais interessante do que conhecer as dezenas mais sorteadas na Mega-Sena. Afinal, se tais números saíram muitas vezes, por qual motivo não sairiam novamente? Abaixo, veja quais são as numerações da sorte para você apostar.

Dezena Quantidade de vezes sorteada 10 309 53 298 5 293 34 284 23 283 37 282 35 281 4 280 32 280

Como acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio da Mega-Sena

Os sorteios da modalidade das Loterias Caixa começam comumente às 20h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo, como citado. No entanto, é viável assistir à cerimônia online, em tempo real. Todos os concursos são divulgados no Canal da Caixa no YouTube.