Meghan Markle e Príncipe Harry chegaram ao fundo do poço após 2023 desastroso

Príncipe Harry e Meghan Markle encontram-se num período desafiador, marcando um ponto baixo significativo que supostamente supera qualquer experiência vivida em mais de uma década.

Em um relatório publicado por RadarOnline.com, os eventos tumultuados de 2023 definiram o Duque e Duquesa de Sussex num caminho precário, com esforços substanciais necessários para navegar pelas consequências da vários contratempos.

A fonte destacou dois desafios notáveis ​​que contribuíram para a situação atual do casal.

Em primeiro lugar, os rumores de uma precipitação com David e Victoria Beckham acrescentaram complexidade à sua imagem pública. Em segundo lugar, o Globo de Ouro deu golpes humorísticos em Harry e Meghanintensificando ainda mais a necessidade de medidas corretivas para salvar a sua reputação.

Marcos Boardmanum comentarista real, enfatizou a natureza multifacetada desses desafios e seu impacto potencial nas decisões pessoais e profissionais do casal no próximo ano.

“As consequências relatadas com os golpes humorísticos dos Beckhams e dos Globos de Ouro acrescentam camadas à sua imagem pública, indicando o trabalho substancial que temos pela frente”, Diretor disse ao The Royal Observer.

Conforme relatado pelo RadarOnline.com, a dupla enfrentou uma série de contratempos em 2023. Seu lucrativo acordo de US$ 20 milhões com o Spotify desmoronou depois O podcast de Meghan Markle, Archetypes, não conseguiu gerar interesse suficiente. O Spotify anunciou um realinhamento estratégico, resultando numa redução de aproximadamente 2% da sua força de trabalho.

Em novembro de 2023, o lançamento do livro revelador de Omid Scobie, Fim do jogo, adicionou combustível ao fogo. O livro gerou polêmica, principalmente em sua edição holandesa, que acusou dois membros da família real de discutirem a cor da pele do príncipe Archie antes de seu nascimento, em maio de 2019. O duque e a duquesa de Sussex permaneceram em silêncio em meio à reação que se seguiu.

Jornalista real Matt Wilkinson observou que Endgame interrompeu o sucesso do casal em evitar manchetes negativas, jogando-os de volta aos holofotes com uma nova onda de críticas.

Marcos Boardman enfatizou a natureza crucial do próximo ano para Harry e Meghan, enquanto eles enfrentam a tarefa monumental de reparar sua imagem pública e reverter os danos à sua reputação em meio ao drama contínuo dentro da família real.

“Ao contemplarmos os próximos 12 meses e a trajetória potencial de 2024 para o duque e a duquesa de Sussex, eles enfrentam decisões cruciais sem um caminho claro a seguir. uma declaração exclusiva ao Royal Observer.