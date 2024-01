Meghan Markle pula reunião de ‘Suits’ no Globes, não no bate-papo em grupo do elenco

Aqui está o acordo… Patrick Adams , Gabriel Machado , Sarah Rafferty dar Gina Torres todos se reuniram no palco no domingo durante a transmissão enquanto apresentavam um prêmio para um programa de TV – e no início, eram apenas PA e GM lá em cima brincando sobre a série receber o que mereciam.

Foi um momento legal para os fãs do show – mas, francamente, a ausência de Meg foi absolutamente sentida e muitos ficaram chateados por ela ter fugido – você sabe, vendo como ela era uma personagem enorme antes de conhecer / se casar com o Príncipe Harry, e afastando-se de Hollywood.

Você poderia argumentar que Meg poderia estar ocupada e que seu não comparecimento não refletia necessariamente seu relacionamento atual com seus ex-membros do elenco – no entanto, outra pepita reveladora sobre o estado atual das coisas em “Suits” veio à tona antes mesmo do show começou.