Melanie Safka, cantora de ‘Brand New Key’, morta aos 76 anos

Melanie é, talvez, mais famosa por cantar no OG Woodstock em 1969… onde ela cantou como uma das poucas artistas solo femininas naquele ano, e deixou uma grande impressão no público. Na verdade, sua experiência em Woodstock inspirou mais música.

Uma música que ela acabou escrevendo depois disso foi ‘Lay Down (Candles in the Rain)’ – e aparentemente tinha a ver com as pessoas fazendo exatamente isso no encontro histórico.