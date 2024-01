Melinda, esposa do vocalista dos Beach Boys, Brian Wilson, morre aos 77 anos

Vocalista dos Beach Boys Brian Wilson diz que seu coração está partido… porque sua esposa, com quem estava casado há 28 anos, morreu tragicamente.

Brian acaba de anunciar a morte de sua esposa, Melinda Kae Ledbetter Wilson … e seus filhos dizem que ela morreu pacificamente em casa na segunda-feira. A causa oficial da morte é desconhecida… e as circunstâncias exatas que cercaram sua morte também não foram reveladas.

Em uma postagem sincera no Instagram, Brian diz… “Melinda era mais do que minha esposa. Ela era minha salvadora. Ela me deu a segurança emocional que eu precisava para ter uma carreira.”