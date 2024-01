Melissa Barrera, manifestantes palestinos fecham rua fora de Sundance

Manifestantes pró-Palestina fecharam uma rua perto do Festival de Cinema de Sundance na tarde de domingo… e alguns rostos famosos juntaram-se a eles.

Cerca de 100 manifestantes teriam aparecido na rua principal de Park City para um protesto organizado por “Let Gaza Live”… com a polícia da pequena cidade de Utah fechando o quarteirão ao trânsito.

Melissa Barrera participando de uma manifestação pró-Palestina no Festival de Cinema de Sundance. pic.twitter.com/Kaod6kGVge

MB manteve-se discreta com o capuz e óculos escuros cobrindo os olhos, enquanto IM estava mais na frente e no centro… a certa altura usando um megafone no comício.