Antonio Pierce obteve a aprovação do Invasores de Las Vegas recepção, mas ele recebeu a aprovação de Deion Sanderso treinador do Búfalos do Colorado?

perfurar entrou no Allegiant Stadium inicialmente como técnico interino e conseguiu garantir aos Raiders um recorde de 5-4, apesar da organização lutar para encontrar a forma de Adrian O’Connell e Jimmy Garoppolo durante toda a campanha.

Os filhos de Deion Sanders, Shedeur e Shilo, desfilam na passarela da Louis Vuitton em ParisTwitter

Lixadeiras conhece bem o campo da NFL ao vencer o Super Bowl duas vezes (1994, 1995), e apóia a decisão de manter o jogador de 45 anos na próxima temporada.

“Deus abençoe @Raiders HeadCoach Antonio Pierce !!!!,” Lixadeiras postado no X.com, antigo Twitter. “Uau, Deus é bom.

“Tudo o que ele precisava era de uma oportunidade. Obrigado a todos os jogadores do @Raiders, fãs e Faithful por apoiarem meu irmão. @ConSchwartz @SMAC.”

Quem é Antonio Pierce?

perfurar é um ex-linebacker que teve uma carreira de sucesso, principalmente com o Gigantes de Nova York. Ele jogou futebol americano universitário na Universidade do Arizona e entrou na NFL como agente livre não contratado em 2001.

A partir daí, perfurar tornou-se uma parte crucial da defesa dos Giants, ganhando uma seleção do Pro Bowl em 2006 e uma temporada depois ajudou a guiar a franquia ao campeonato do Super Bowl de 2007, colocando as mãos no Troféu Lombardi.

Raiders se formam sob Pierce

Vencendo a AFC West, a divisão do Invasores estamos, nunca seria uma coisa fácil de realizar devido à presença do Chefes de Kansas City mas perfuraro treinador deu-lhes meia chance nas últimas fases.

No fim, Patrick Mahomes‘ganhou a divisão por três vitórias, mas os Raiders terminaram em segundo com um recorde de 8-9 depois de ficarem 3-5 quando perfurar assumiu as rédeas, aqui está seu histórico no comando.