Merab Dvalishvili ‘quase certo’ que a vitória de Henry Cejudo lhe dá a chance pelo título, mas ‘nada está garantido’

Merab Dvalishvili diz que é disputa pelo título ou derrota no UFC 298.

Dvalishvili enfrenta o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo na luta co-principal do UFC 298, em fevereiro. Depois que a luta foi anunciada, Cejudo afirmou que o vencedor ganharia uma chance pelo título contra o vencedor da próxima luta pelo título peso galo entre Sean O’Malley e Marlon Vera no UFC 299.

Embora Dvalishvili tenha dito que nada disso foi garantido pelo UFC, ele concorda com a declaração de Cejudo.

“Não, eles não me dizem assim, mas agora estarei pronto novamente para uma luta pelo título”, disse Dvalishvili em A hora do MMA. “Isso é tudo que quero fazer agora. Não sobrou nada. Estou vencendo lutas e agora meu objetivo é lutar pelo título e vencer pelo título. Esse é meu único objetivo agora.

“Como todo mundo sabe, tenho uma sequência de nove vitórias consecutivas e venci dois ex-campeões. Estou lutando agora com um dos maiores lutadores, o Henry Cejudo, campeão olímpico, campeão das duas divisões, e se venci o Henry Cejudo, não entendo por que não deveriam ter me dado o título. Então tenho certeza que desta vez eles vão me dar uma luta pelo título depois disso.”

Dvalishvili venceu nove lutas consecutivas desde a derrota para Ricky Simon em 2018, incluindo vitórias sobre os ex-campeões do UFC Jose Aldo e Petr Yan em suas duas atuações mais recentes. Somar o terceiro consecutivo ao vencer Cejudo deixaria, em sua opinião, apenas um próximo passo possível.

“Como vou voltar e continuar lutando contra os caras por trás?” Dvalishvili disse. “Quero lutar com os caras que estão na minha frente e quero lutar com o campeão. É assim que acontece. Se você está vencendo, vencendo, vencendo, tem que lutar contra quem está na sua frente, o campeão. Se você está perdendo, então sim, você tem que recuar um pouco se ganhar e voltar novamente, sabe, é assim que funciona. É assim que este esporte funciona. Mas nada está garantido.”

Mesmo assim, permanece a questão de por que Dvalishvili aceitou esta luta em primeiro lugar. Atualmente ele é o segundo colocado no peso galo do ranking do UFC, atrás apenas de seu companheiro de equipe Aljamain Sterling. O ex-campeão peso galo também planeja subir para o peso pena. Dvalishvili já fez mais do que o suficiente para garantir uma disputa pelo título, mas disse que não queria ficar sentado esperando até que outra grande luta fosse possível.

“Tenho muito respeito por Henry Cejudo”, disse Dvalishvili. “E eu quero estar ocupado. Eu não quero esperar muito. Quero continuar lutando e quero lutar contra os grandes. Eu luto com o José Aldo, sabe, minha mentalidade era com o José Aldo, se ele me vencer, Deus o abençoe, ele vai lutar pelo título. Mas com Henry Cejudo não sou tão gentil desta vez. Quero vencê-lo e quero lutar pelo título, tipo, não ficarei muito feliz se ele me vencer.

“Acho que uma vitória contra o Henry Cejudo será suficiente, mesmo que eu ganhe na decisão dividida. Mas não estou procurando uma decisão dividida. Estou buscando dominar essa luta e buscando talvez finalizar. Mas como eu disse, é uma luta, nunca sabemos.”

Seja como for, 10 vitórias consecutivas provavelmente colocarão Dvalishvili na linha de disputa pelo título. Mas isso também pode depender de quem vencer a luta agendada pelo título dos galos. De sua parte, ele espera que seja O’Malley, já que os dois já têm algum calor entre eles e ele

“Espero que sim, mas não será fácil”, disse Dvalishvili. “Acho que ‘Chito’ pode vencê-lo novamente, infelizmente. Mas espero que O’Malley ganhe isto.

“Vamos ver. Acho que vai ser uma luta muito chata, talvez. Chito normalmente, nas primeiras rodadas, ele não está fazendo nada. E O’Malley, da última vez com Aljo, ele estava correndo antes de Aljo tentar entrar em ação. Talvez vamos ver. Talvez os dois fujam um do outro. Vamos ver como vai ser essa luta.”

O UFC 298 acontece no dia 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia.