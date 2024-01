Meryl Streep afirma que Barbie salvou Hollywood durante prêmio entregue a Billie Eilish

euúltimo ano durante a temporada de premiações, o diretor Steven Spielberg disse a famosa frase a Tom Cruise dele ‘Top Gun: Maverick‘O filme salvou a indústria de Hollywood. Este ano, a famosa atriz Meryl Streep disse exatamente a mesma coisa sobre o filme ‘Barbie’. Ela subiu ao palco logo depois Billie Eilish e Phineas recebeu um prêmio por seu trabalho na trilha sonora do filme. Streep não pôde deixar de falar sobre o filme e se emocionou com a enorme conquista. No verão de 2023, o mundo foi atingido pelo fenómeno ‘Berbenheimer’. Dois filmes que são diametralmente opostos e que arrecadaram bem mais de US$ 2 bilhões em bilheteria entre os dois. Embora ‘Barbie‘ é o único que ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão, ‘Oppenheimer‘ estava com US$ 47 milhões a menos.

Meryl Streep dá flores à Barbie

Em termos de prestígio, ‘Barbie’ também é um grande sucesso durante a temporada de premiações. Eles acumularam nove indicações ao Globo de Ouro e um recorde de 18 indicações ao Critics Choice Awards. Além disso, a trilha sonora do filme recebeu impressionantes 12 indicações ao Grammy. O elogio de Meryl tem que ser uma das cerejas no topo, é isso que ela ajuda: “Eu só quero dizer para Billie e Finneas que vocês entregaram a bomba do amor da ‘Barbie’. Vocês salvaram os filmes do verão passado e todos nossos empregos. Vocês trouxeram alegria para inúmeras gerações e gêneros de pessoas, e deveriam surfar essa onda, crianças, até ficarem velhos e merecerem estar cansados ​​​​como eu.

Streep não mencionou ‘Oppenheimer’ simplesmente porque o foco da conversa era ‘Barbie’, mas ambos os filmes precisam ser reconhecidos pelo ano passado. Durante um ano complicado com a greve SAG-AFTRA que durou meses, esses dois filmes foram a razão pela qual os cinemas permaneceram abertos. Tanto em finanças quanto em prestígio, os dois filmes foram sucessos absolutos. Uma indústria que está em perigo há anos continua a ser salva por sucessos de bilheteira como “Barbie” e “Oppenheimer”.