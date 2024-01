Mesa Redonda: Como você avalia a escalação do UFC 300 até agora?

No papel, UFC 300 parece ser um bom cartão até agora. Uma ladainha de ex-campeões e alguns dos competidores mais respeitados desta época fazem parte do evento. Mesmo assim, parece que ainda falta ao show do tricentenário algo especial que o torna um cartão imperdível. Enquanto CEO do UFC Dana Branco é prometendo um anúncio “louco”por enquanto, os fãs ficam se perguntando que confronto poderia ser a atração principal de uma ocasião tão importante.

Com 11 lutas anunciadas, definitivamente não é cedo para fazer uma avaliação da escalação atual, e é para isso que Alexander K. Lee, Mike Heck e Damon Martin do MMA Fighting estão aqui para fazer. Também agitamos nossas varinhas mágicas para montar um possível evento principal e uma estrutura para o card principal.

(Se você está procurando algumas opções de atração principal que sejam um pouco – ou muito – mais inovadoras, confira nosso mesa redonda anterior do UFC 300 aqui).

Antes de prosseguirmos, aqui está um lembrete da escalação do UFC 300 como está hoje:

Lee: Já estou mega entusiasmado com este cartão, e não sou apenas eu o Príncipe da Positividade.

Claro, White e o UFC colocaram a fasquia um pouco alta para o grande 3-double-0 no que diz respeito ao hype. Mas o UFC é um lugar muito, muito diferente do que era há 100 eventos pay-per-view em 2016. Não há mais como salvar lutas com cuidado para carregar um card específico – o octógono exige corpos novos, e os casamenteiros precisam eliminá-los. lá semanalmente. Então você os perdoará se não conseguiram salvar Alexander Volkanovski, Sean O’Malley e Brandon Moreno para abril.

O que podemos esperar é muito bom, incluindo uma luta dos sonhos entre Justin Gaethje e Max Holloway, Zhang Weili defendendo seu título na subestimada divisão peso palha e os ex-campeões do UFC Charles Oliveira, Holly Holm, Aljamain Sterling , Jiri Prochazka, Cody Garbrandt, Deiveson Figueiredo e Jéssica Andrade em ação.

Há riscos também, com Gaethje, Holloway, Oliveira e Arman Tsarukyan possivelmente lutando pela disputa pelo título dos leves, Sterling procurando um novo começo no peso pena e a estrela do PFL Kayla Harrison fazendo uma queda arriscada para 135 libras na esperança de acelerando seu caminho para a disputa pelo título.

Olha, Conor McGregor não vai passar por aquela porta (acho que não, de qualquer maneira), e tudo bem. Se isso é o melhor que conseguimos, é ótimo e, no papel, já é melhor que o UFC 200.

Avaliação: UM+

Headliner proposto: Leon Edwards vs. Belal Maomé

Emocionante, certo?

Tudo bem, este não é o evento principal que a maioria espera, mas Edwards disse que espera defender seu título no UFC 300, e o fato de que White demorou tanto para fazer um anúncio me diz que ele não. Eu não quero ter que ir para sua atração principal alternativa, que é esta. Desculpe se isso não é LOUCO o suficiente para vocês, fãs de luta.

A boa notícia é que as cartas estão tão complicadas que só precisa de um evento principal confiável para unir a sala, e é isso que Edwards vs. Muhammad faz. São 300! Ele se vende sozinho!

Sim, corremos o risco de a luta pelo título dos meio-médios acontecer depois que os fãs gritaram por causa de Justin Gaethje e Max Holloway indo com força, mas é por isso que tenho aquele buffer de Zhang Weili x Yan Xiaonan lá.

Parabéns pela liderança do UFC 300, Leon e Belal, vocês conquistaram pela consistência e profissionalismo (as duas palavras mais sexy do léxico do MMA).

Escalação do card principal:

Edwards x Maomé

Zhang x Yan

Gaethje vs. Holloway

Caminhada vs. Lagostim

Oliveira x Tsarukyan

Não é o evento principal mais sexy, nem o mais sexy (juro que vou parar de usar essa palavra agora) na programação de PPV, estou ouvindo. Mas estou optando por respeitar o prestígio dos títulos reais do UFC em vez do cinturão BMF incrivelmente divertido, mas – vamos chamar assim – inconseqüente. Além disso, Gaethje x Holloway funciona melhor quando um PPV intermediário me leva a algumas lutas pelo título que podem fornecer resultados mistos quando se trata de ação. Não há nada de errado em deixar esses dois roubarem a cena.

Quanto ao resto das minhas escolhas de cartas principais, estou espalhando um pouco de caos com o sempre divertido Prochazka. Além disso, essa luta tem apostas legítimas de desafiante número 1 no meio-pesado, e não temos muita representação de garotos grandes no card principal (sem pesos pesados? Parker Porter, por que você está?). Oliveira x Tsarukyan é um acéfalo para abrir o card principal e potencialmente uma luta que falaremos como candidato à “Luta do Ano” daqui a 11 meses.

Deixar Kayla Harrison de fora foi a omissão mais difícil, especialmente quando você considera que sua oponente, Holly Holm, nunca lutou nas preliminares do PPV. Mas essa luta tem potencial para ser cansativa de três rounds, e acho que o UFC sabe disso, é muito melhor ter Harrison e Holm em destaque na ESPN para atrair o público mais casual.

Diabos: Eu entendo que as expectativas para esta placa são altíssimas e, até certo ponto, não são realmente justas, considerando o que está realmente disponível no momento. Para um card como esse, você precisa de uma mistura eclética de lutadores, personalidades, lutas, apostas e, sim, até truques. Até agora, este cartão marcou quase todas essas caixas – e adivinhe? Há mais por vir.

Estamos todos na mesma página aqui: Gaethje vs. Holloway vai governar e entregar com certeza. Zhang x Yan é um confronto histórico pelo título mundial de uma das divisões mais consistentes do esporte. Você tem Prochazka voltando contra Rakic, Oliveira x Tsarukyan em uma luta de peso leve super high-stakes, a estreia de Sterling no peso pena contra o sempre perigoso Kattar, a estreia de Harrison no UFC e no peso galo e muito mais.

Este A- provavelmente alcançará uma nota A ou superior. Paciência, meus amigos.

Avaliação: A-

Headliner proposto: Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya

Se os dois caras estiverem saudáveis ​​e prontos para ir, “DDP” vs. Izzy é a luta a ser travada, e é por uma ampla margem. O UFC não pode deixar isso escapar de novo, e se não conseguir chegar ao UFC 300, nenhum dos dois deveria estar no card.

Esta é uma das rivalidades acirradas do esporte atualmente, senão a mais acirrada. Com tantas questões em torno de ambos os lutadores – mais notavelmente Adesanya após uma derrota desigual para Sean Strickland – esta irá catapultar ainda mais a divisão dos médios do tipo de lugar “meh” em que estava há pouco tempo para a divisão do dinheiro que está se tornando rapidamente. Isso é óbvio se os dois caras estiverem dentro.

A propósito, Strickland x Khamzat Chimaev também deve acontecer neste card se os dois conseguirem acertar. De nada, UFC.

Escalação do card principal:

Du Plessis vs. Adesanya

Gaethje vs. Holloway

Zhang x Yan

Oliveira x Tsarukyan

Figueiredo x Garbrandt

As três primeiras lutas são muito fáceis de colocar aqui com base na estrutura usual das coisas, da qual o UFC raramente se desvia, embora tenham lutado pelo título no início do card principal do UFC 200.

Oliveira x Tsarukyan tem que estar no card principal. Estamos essencialmente fazendo um torneio de quase quatro homens que fizeram o melhor com esses dois caras e os participantes do título do BMF.

Eu sei que ter Figueiredo x Garbrandt como abertura do card principal em uma luta como Prochazka. Até mesmo a luta entre Harrison e Holm pode ser complicada. Mas para uma carta como esta, é preciso pôr a mesa. Não há como Figgy vs. Garbrandt ser chato, e provavelmente alguém vai passar a noite toda. Obtenha energia para cozinhar cedo com fogos de artifício e o resto virá.

Martinho: A verdade é que, a menos que Georges St-Pierre suba ao octógono seguido por Khabib Nurmagomedov para um confronto épico entre dois astros aposentados, o UFC 300 simplesmente não corresponderá aos padrões de algumas pessoas.

Na realidade, o que White e os poderosos do UFC fizeram foi construir uma carta que está incrivelmente empilhada de cima a baixo. Este não é um PPV com muitos cartões principais. Esta é uma escalação do tipo “a primeira luta nas preliminares seria a atração principal da maioria dos cards do UFC Fight Night”. Eles já contrataram 10 campeões atuais ou ex-campeões, e muitos desses nomes estão destinados a acabar nas preliminares! Para citar Maximus Decimus Meridius – você não está entretido?!?

O rei do bônus, Gaethje, está enfrentando Holloway em uma luta que absolutamente, positivamente, não pode ser uma merda. Nenhum desses caras entende o significado da palavra chato. Harrison finalmente fará sua estreia no UFC, e vamos descobrir se ela é tão boa quanto muitos de nós (inclusive eu) acreditamos que ela poderia ser quando enfrentar um veterano comprovado em Holm. Oliveira enfrenta Tsarukyan em banger garantido. Sterling finalmente fazendo sua estreia no peso pena! A lista é infinita… e sabemos que o UFC ainda não terminou o matchmaking.

A questão é que o UFC 300 teve tanto hype antes mesmo de a primeira luta ser anunciada que algumas pessoas estavam destinadas a reclamar. Isso é bom. Mas pelo menos dê uma olhada profunda no card e veja o calibre das lutas que acabarão acontecendo em uma T-Mobile Arena quase certamente vazia nas preliminares (sério, pessoal de Las Vegas, vão lá durante todo o evento, não apenas o cartão principal).

A escalação do UFC 300 está indo muito bem até agora. Basta ter um pouco de paciência até que as últimas lutas sejam anunciadas, e aí poderemos ficar realmente animados.

Avaliação: UM+

Headliner proposto: Conor McGregor vs. Michael Chandler

Este é o confronto que sempre pareceu perfeito para ser a atração principal do UFC 300. Mas inexplicavelmente, McGregor anunciou que seu tão esperado retorno seria adiado para o verão. Isso possivelmente estava acontecendo para que o pagamento de oito dígitos de McGregor não consumisse os lucros deste cartão pay-per-view? Talvez, mas todos sabemos que este é o cartão que McGregor e Chandler queriam encabeçar.

Agora esses dois caras estão brincando!

Pode ser tudo fumaça e espelhos, com McGregor e Chandler apenas correspondendo às expectativas de que se encontrarão mais cedo ou mais tarde. Mas com as expectativas mais altas do que nunca de que este cartão seja entregue, não há maneira mais segura de garantir que uma tonelada de pessoas gastará US$ 80 – ou possivelmente até US$ 100, porque, sejamos honestos, essa seria uma jogada que o UFC/ESPN tomaria. um evento histórico como este – do que colocar McGregor no evento principal. Não vamos esquecer que McGregor x Chandler poderia – e provavelmente será – acompanhado por outra luta pelo título. Talvez Edwards vs. Muhammad pudesse entrar na diversão antes de tudo ser dito e feito? Aborrecedores que vão odiar. Mas vamos lá, é um ótimo golpe duplo para encerrar a noite.

Escalação do card principal:

McGregor x Chandler

Gaethje vs. Holloway

Oliveira x Tsarukyan

Garbrandt x Figueiredo

Harrison x Holm

Logo de cara, a maioria das pessoas provavelmente está se perguntando – onde está Zhang vs. Bem, este é um card que vai vender muito, e que melhor maneira de encerrar as preliminares do que com uma luta pelo título de cinco rounds? Além disso, se minha proposta de luta pelo título Edwards x Muhammad fosse adicionada ao UFC 300, já haveria três lutas de cinco rounds para acompanhar McGregor x Chandler e Gaethje x Holloway. Isso é apenas um destino tentador para o cartão principal durar quatro horas.

Alguns vão reclamar que Harrison não merece abrir o card principal em sua estreia no UFC. Mas eu diria que a promoção teve que pagar a ela um bom dinheiro para abandonar o garantido US$ 1 milhão por luta que ela ganhava no PFL, então é melhor começar com força no maior pay-per-view do ano.

Se este for o card principal – e eu realmente acredito que pelo menos mais uma luta pelo título será adicionada, então isso vai levar alguém de volta às preliminares – o UFC 300 seria um sucesso enorme e esmagador e uma das cartas mais empilhadas do história da promoção.