Mesa Redonda: Quem será o evento principal do UFC 300?

UFC 300 Faltam apenas três meses e os casamenteiros ainda buscam um evento principal digno desse número histórico.

Isso não quer dizer que os executivos do UFC Dana BrancoMick Maynard e Sean Shelby estão sentados sobre os louros. As atrações principais dos três primeiros pay-per-views de 2024 já estão cobertas, dando aos planos muito pelo que esperar. Mas quando se trata do evento do terceiro século, a imagem no topo do cartão ainda não é clara.

Alguns dos sorteios mais confiáveis ​​da promoção parecem estar fora de questão, com Conor McGregor anunciando que ele está lutando Michael Chandler em junho, e Jon Jones sem previsão de retorno de lesão no peito. Então, quem está disponível para se destacar no UFC 300?

Alexander K. Lee, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew do MMA Fighting puxam suas cadeiras para a mesa redonda para dar seu melhor palpite sobre quais nomes veremos na marquise antes de 13 de abril.

Marrocos: Pessoal, eu sei que esses dois estão fora do jogo há algum tempo. Só acho que o momento faz sentido para os dois, e com uma boa tentativa de faculdade, Ronda Rousey e Gina Carano podem estar prontas para a luta que nunca vimos, mas que sempre quisemos.

Depois de anos de altos e baixos com a WWE, Rousey não está mais entre os grandes nomes do wrestling profissional. Duvido muito que seu acordo com a Ring of Honor impeça um retorno ao UFC, e Carano é exatamente o tipo de oponente que a atrairia de volta ao octógono. As coisas terminaram da pior maneira possível no final de sua temporada no UFC. Lutando com Carano? Há alguém que não luta há mais de uma década, sofreu uma concussão em exatamente uma pessoa em seus três anos de carreira no MMA (Rosi Sexton, em 2006) e ainda oferece um mínimo de apelo de estrela para ser um bom lado B para o salário. -por visualização. O UFC tentou fazer isso acontecer uma vez. Por que não de novo?

Para Carano, Rousey oferece menos uma chance de reivindicar um lugar no topo do MMA feminino, mas de ressuscitar sua decadente carreira no entretenimento e apoiá-la em todos aqueles liberais que a cancelaram no O Mandaloriano. Claro, ela está inativa como atleta há muito mais tempo que Rousey, mas levá-la de volta à Xtreme Couture com Eric Nicksick, dar-lhe o tratamento real no UFC PI, ela poderia estar pronta para uma luta. Ela está enfrentando uma enorme batalha difícil. Mas Rousey também, certo? E Rousey claramente não está louca por levar um soco na cara, então essa poderia ser a chance dela, certo?

O UFC adoraria fazer isso, pelo menos por outro motivo, seu tricentenário precisa de todo o poder de estrela que puder para aumentar os números. Eu sei que é uma loucura, mas também faz sentido. Certo?

Martinho: Como Conor McGregor não retornará até junho, o UFC 300 precisa de uma atração principal e as opções são honestamente limitadas no momento. Islam Makhachev homenageia o Ramadã de março a abril, o que aparentemente o elimina da conversa. Leon Edwards parece provável que defenderá seu cinturão contra Belal Muhammad no card de abril, mas é difícil imaginar isso como uma luta principal. Então, o que está disponível para vender pay-per-views?

Que tal uma tão esperada trilogia entre Alex Pereira e Israel Adesanya… desta vez com o título dos meio-pesados ​​do UFC em jogo?

Merecida ou não, a terceira luta traria um grande negócio, e parece quase inevitável, considerando a rica história que esses dois já compartilham. Pereira venceu Adesanya duas vezes no kickboxing – incluindo um nocaute violento na revanche – e depois conseguiu uma reviravolta improvável para se tornar campeão dos médios do UFC. Claro, Adesanya se vingou com o “Nocaute do Ano” de 2023 e encerrou a noite com uma das celebrações pós-luta mais memoráveis ​​da história recente.

Apesar de perder para Sean Strickland em uma grande reviravolta, Adesanya recebeu a promessa de uma chance imediata pelo título após seu retorno. Mas quem pode dizer que isso tem que acontecer com 185 libras? Algumas lutas são maiores do que apenas vitórias e derrotas recentes, e a necessidade é a mãe da invenção. Então, por que não concluir esta trilogia em um evento histórico com Pereira e Adesanya se derrotando pela última vez?

Essa luta pode não ter sido a primeira escolha para ser a atração principal do UFC 300, mas é o confronto disponível que faz mais sentido.

Lee: Venha em uma jornada comigo, certo?

É verdade, vários nomes notáveis ​​do UFC já foram contratados para os próximos meses, a tal ponto que parece que a promoção se encurralou com o grande três-duplo-oh a caminho. Mas lembre-se, estamos falando do UFC, uma organização que já provou repetidas vezes que só pode cair para cima. Você não precisa de coisas bobas como “um plano” quando o plano eventualmente se formará com base em como as cartas caem.

Caso em questão.

Alexander Volkanovski venceu Ilia Topuria no UFC 298, em fevereiro. É um teste difícil contra um lutador invicto que muitos veem como o próximo grande sucesso no peso pena, mas “O Grande” cuida dos negócios para marcar sua sexta defesa consecutiva de título. Ele está machucado, mas ainda saudável o suficiente para fazer algo maluco. Coloque um alfinete nisso.

No mês seguinte, Sean O’Malley derrota Marlon Vera em uma revanche no UFC 299 que é decepcionantemente breve. “Chito” tem as ferramentas para vencer o campeão peso galo, e ele carregava o direito de se gabar da luta anterior antes desta, mas O’Malley surpreendeu a todos com um nocaute no primeiro round sobre seu rival. Ele pega o microfone e, com o UFC 300 ainda precisando de uma atração principal imperdível (digamos que algumas lutas pelo título já tenham sido marcadas, mas nada surpreendente), ele chama Volkanovski para dar uma reviravolta rápida e encontrá-lo no T. -Mobile em Las Vegas no dia 13 de abril pelo cinturão dos penas.

Pandemônio. Redes sociais em frenesi. Cachorros e gatos vivendo juntos.

Será que Volkanovski aceitaria tal luta nestas circunstâncias? Claro que ele faria isso, afinal, ele já fez isso antes. Ele foi feito para isso. Ele é tem aquele cachorro nele.

Só assim, o UFC 300 pode anunciar o que provavelmente acabaria sendo o maior evento principal de 2024. Volkanovski quer aumentar seu legado, com O’Malley perseguindo o status de campeão em duas divisões. Tal como acontece com tantos dos momentos mais memoráveis ​​do UFC, este se escreve sozinho.

Foto de Jacob King/PA Images via Getty Images

Meshew: Em primeiro lugar, odeio que Steven tenha me superado. É preciso muito para me superar em situações como esta, mas a Vida Moderna de Marrocos fez isso de uma forma que não tenho escolha a não ser respeitar, porque não posso exagerar. Não há nenhum re-raise disponível para mim, então, em vez disso, serei timidamente a voz da razão neste artigo.

A luta principal do UFC 300 será – suspiro – Leon Edwards x Belal Muhammad.

Eu sei. Eu me odeio por ter escrito isso. UFC 300 encabeçado por que lutar. É doentio. Mas quando você pensa sobre isso, faz muito sentido. Na verdade, não existem muitas outras alternativas disponíveis por aí, e se você olhar para o UFC 200, o mesmo tipo de coisa aconteceu. Miesha Tate encabeçou aquele card com uma defesa de título contra Amanda Nunes com quem, na época, ninguém se importava. Em retrospectiva, essa é uma luta melhor do que era na época, e mesmo assim não é exatamente um gangbusters. Mas é isso que acontece em situações como esta.

O UFC acredita (provavelmente corretamente) que 300 vai vender porque é 300, e por isso não vai investir suas maiores estrelas no produto. Esses caças podem transportar PPVs separados. Em vez disso, provavelmente teremos algumas lutas pelo título e um mercenário, como fizeram com Brock Lesnar. E com base nos acontecimentos recentes, meu melhor palpite é que o mercenário será Jorge Masvidal, talvez em uma revanche contra Ben Askren. Leon vai lutar contra Belal na luta principal (ugh, ainda dá arrepios na espinha, dois dos 30 melhores lutadores do mundo sendo a atração principal do UFC 300, que horror!), e provavelmente teremos algo como Zhang Weili x Yan Xiaonan no co-principal. Então eles preencherão o resto do cartão com todos os nomes dos lutadores, e pronto. Eu esperava brevemente por Adesanya x Dricus du Plessis (depois que ele ganhar o título dos médios), mas o cronograma simplesmente não parece se encaixar. Então aqui estamos nós. Desanimador ao enésimo grau.

Parabéns, Steven, você me quebrou.