Tele 2024 MLS a temporada está se aproximando rapidamente e Inter Miami está se preparando para a estreia contra Lago Salgado Real no Estádio DRV PNK. No entanto, a jornada de pré-temporada da equipe passou por uma fase difícil, levantando preocupações sobre sua preparação para a próxima campanha.

Inter Miami optou por um calendário de pré-temporada ambicioso, com jogos em Sum Salvador, Dallas, Riad, Hong Kong e Tóquio. Apesar da diversidade de adversários, a equipe ainda não conquistou uma vitória ou marcou um único gol nas duas partidas contra o Seleção de El Salvador e FC Dallas.

Messi cobra falta mágica no aquecimento do Inter Miami

O banco substituto torna-se crucial, mas os contratempos são evidentes. Facundo Farias, atacante que desempenhou um papel importante no final do ano passado, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior contra El Salvador, o que o excluiu durante toda a temporada de 2024. Atacante equatoriano Léo Campanadestinado a aliviar Suáreztem mostrado sinais de lentidão desde o ano passado, levantando dúvidas sobre a profundidade ofensiva da equipe.

No jogo de pré-temporada de segunda-feira contra FCDallas, Miami sofreu um gol madrugador que revelou as fragilidades defensivas. Um passe preguiçoso de Jordi Alba para o meio campo levou a um contra-ataque e Jesus Ferreira encontrando espaço para selar o objetivo.

Miami tem jogos críticos de pré-temporada pela frente

Os próximos amistosos na Arábia Saudita contra Al-Hilal e Al-Nassr apresentar oportunidades de melhoria. Miami deve resolver falhas defensivas e ajustar suas estratégias antes de enfrentar Hong Kong XI, Vissel Kobe do Japão e Argentina Newell’s Old Boys eunos jogos restantes da pré-temporada.

Faltando apenas três jogos para a abertura da temporada, o foco do Inter Miami se volta para a resolução de problemas e a construção de coesão. Os amistosos contra adversários diversos oferecem uma chance de solucionar pontos fracos, garantindo que eles entrem na temporada preparados para os desafios que virão.

Como a contagem regressiva para 2024 MLS o pontapé inicial continua, Entre MiaEnfrento um período crucial para lidar com questões de condicionamento físico, fortalecer o banco e refinar sua abordagem tática. Só o tempo dirá se a equipe conseguirá superar esses obstáculos da pré-temporada e ter um início forte na próxima temporada.