METRÔ de SP abre vagas para APRENDIZES; veja como participar.

Interessados devem acessar o site do Senai para realizar a candidatura.

O Metrô de São Paulo anunciou processo seletivo para contratação de estudantes com nível médio/técnico interessados em atuar como aprendiz.

Os interessados devem realizar a inscrição do processo seletivo pelo site do Senai. O estágio de aprendiz na empresa está vinculado ao curso de formação em mecatrônica, ou seja, o candidato aprovado exercitará, concomitantemente, o curso de formação técnico e o estágio no Metro SP.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô – SP) por meio do Senai.

Ao todo, são oferecidas 32 vagas para contratação imediata. Desse total, duas vagas são destinadas a candidatos com deficiência.

Curso Técnico em Mecatrônica do Senai.



As vagas são destinadas para o Senai Anchieta, localizado na Rua Gandavo, 550, Vila Mariana, São Paulo, SP.

A bolsa – auxílio oferecida pelo Metrô – SP é de R$ 727,20, mais R$ 1.127,04 de auxílio –refeição e R$ 649,36 auxílio – alimentação e vale transporte para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Os aprovados ainda têm direito, caso desejarem, ao seguintes benefícios:

Previdência Suplementar (opcional);

Plano de saúde (opcional);

Seguro de vida em grupo (opcional).

O horário do estágio como aprendiz será no turno da tarde das 13h25 às 16h40, resultando em 4 horas diárias.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído, no mínimo, a 1a série do Ensino Médio, além de possuir idade mínima de 14 anos em 21/02/2024, data de início do curso e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos.

A idade máxima prevista não se aplica aos candidatos com deficiência. Os candidatos aprovados também deverão ter disponibilidade para cumprir o horário estabelecido.

Fora isso, o candidato deve ainda comprovar os demais requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do Metrô – SP têm até o dia 29 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Senai.

As inscrições são gratuitas.

Qual a etapa de seleção?

O processo seletivo para o – SP contará com a seguinte etapa:

Análise de desempenho escolar por análise do Histórico Escolar ou Boletim Escolar de caráter classificatório.

Como será o curso de formação?

O período de formação profissional compreende a fase escolar (fase teórica e a fase prática profissional), na qual o Aprendiz receberá formação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI na Escola SENAI “Anchieta”, situada na Vila Mariana.

O período do contrato de aprendizagem é de até 24 meses, vinculado ao período de duração do curso de formação.

O contrato a ser firmado com o Aprendiz é por prazo determinado e, após o seu término, será encerrado. Os aprendizes não serão efetivados na Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.