Mets reforça rotação de arremessos com assinatura de Sean Manaea

EUNas primeiras horas da manhã de domingo, o New York Mets finalizou um contrato significativo de dois anos no valor de 28 milhões de dólares com o agente livre canhoto Sean Manaea.

Este movimento crucial adiciona profundidade e força à rotação de arremesso do Mets, que sofreu um esgotamento notável após descarregar os arremessadores estrelas Max Scherzer e Justin Verlander em acordos com prazo final no último semestre.

Shohei Ohtani recompensa a esposa do companheiro de equipe dos Dodgers com uma surpresa de Natal

Mets tentando reconstruir sua escalação

O acordo recém-garantido para Manaea vem com uma opção de exclusão do jogador após o final da temporada de 2024, proporcionando flexibilidade para ambas as partes.

Esta assinatura segue as aquisições anteriores do ex-Yankee pelo Mets Luís Severino através de uma assinatura de 13 milhões de dólares e Adriano Houser através de uma troca com os Brewers.

Manéiaum canhoto experiente, traz equilíbrio a uma rotação liderada pelo destro Kodai Senga e complementado por destros Severino e Houser. José Quintanaoutro arremessador canhoto, é uma inclusão confirmada na rotação, enquanto David Peterson e Joey Lucchesiambos esquerdistas, continuam sendo candidatos viáveis ​​para cargos iniciais.

Discussões adicionais ocorreram com agentes livres Hyun-Jin Ryu e Shota Imanaga, ambos arremessadores canhotos. No entanto, permanece incerto se o Mets irá prosseguir com novas adições à sua rotação e, em caso afirmativo, se Ryu e Imanaga ainda estão em consideração.

O compromisso do Mets com a competitividade na próxima temporada de 2024 é evidente através de movimentos estratégicos recentes, incluindo a contratação do defensor central Harrison Bader.

Essas manobras visam reforçar a força geral do time, especialmente na defesa intermediária, e aumentar a solidez de sua rotação de arremessos enquanto tentam avançar para os playoffs.

Aos 31 anos, Manéiaum veterano experiente, concluiu a temporada anterior em alta com os Giants, alcançando um recorde de 2-1 e uma ERA impressionante de 2,67 em setembro.

Embora tenha enfrentado desafios iniciais em abril com uma ERA de 7,85, o seu desempenho geral no ano foi de 7-6 com uma ERA de 4,44, demonstrando resiliência e adaptabilidade em várias funções, incluindo aparições de relevo.