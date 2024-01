Meu marido arrumou um emprego, posso tirá-lo do Cadúnico?

ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706);

ter renda mensal familiar total de até três salários mínimos (R$ 4.236);

ter renda maior que três salários mínimos (R$ 4.236), desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Quem ainda não entrou no Cadúnico, ainda terá chance de receber Bolsa Família em janeiro?

O governo federal deve retomar no próximo dia 18 de janeiro os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Trata-se do maior programa de transferência de renda do país. Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome indicam que mais de 21 milhões de famílias estão aptas ao recebimento do benefício social.

Se você ainda não faz parte do Cadúnico do governo federal e pretende entrar no sistema apenas em janeiro, as chances de receber o Bolsa Família no próximo mês são baixas. Fazer parte do Cadastro Único é uma das exigências mais básicas do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Conforme informações oficiais, o Ministério do Desenvolvimento Social está concluindo o processamento da folha de pagamentos de janeiro nesta próxima semana. Assim, é pouco provável que uma inscrição realizada nesta semana, seja atualizada, e o governo selecione este perfil para entrar no Bolsa Família nos próximos dias.

Novas chances de entrada

A boa notícia para as pessoas que ainda não estão no Cadúnico, é que outras oportunidades surgirão. Deste modo, mesmo que o cidadão não seja selecionado para os recebimentos, ele terá outras possibilidades de entrada nos meses de fevereiro, março, abril e assim sucessivamente.

Para além do Bolsa Família, também é importante lembrar que uma inscrição no Cadúnico é porta de entrada para uma série de outros benefícios sociais, como é o caso da Tarifa Social de Energia Elétrica, e do Auxílio-gás, por exemplo.