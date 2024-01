Meus votos em The Best 2023

EU devo começar por exaltar a honra que é para mim ser o representante da imprensa desportiva espanhola no júri do Os melhores prêmios de futebol da FIFA.

Único jornalista espanhol na seleta lista de eleitores. A FIFA confia à MARCA, líder e referência internacional, a notável tarefa de escolher e distinguir os melhores jogadores da temporada.

Lionel Messi e Luis Surez trazem magia ao primeiro treino com o Inter Miami

Como em todas as votações e eleições subjetivas, o resultado está sempre sujeito a debate e a opiniões diversas, a favor e contra. Isso sempre acontece, e sou testemunha direta disso pela minha participação como jurado em diversos prêmios.

A escolha de Lionel Messi como vencedor do recente The Best gerou alguma controvérsia, e até leio e ouço críticas à FIFA e à sua responsabilidade.

Fico um tanto perplexo com esta reflexão, pois a FIFA não vota, nem condiciona, nem interfere nesta premiação. Além do mais, acredito que não existe outro prêmio no mundo que tenha um júri mais exclusivo e amplo.

Aqui os treinadores e capitães de todas as seleções do mundo escolhem livremente. Todos eles! Treinadores e jogadores de futebol de alto nível. Além disso, participam da votação os jornalistas especializados e os torcedores. O painel, portanto, não poderia ser mais representativo dos principais grupos que compõem a grande família do belo jogo.

Dito isto, e reafirmando a absoluta neutralidade e o louvável compromisso da Federação Internacional, volto à polémica que surgiu relativamente à atribuição do prémio a Messi.

Posso compreendê-lo, como qualquer escolha subjetiva, mas insisto que o painel eleitoral merece toda a credibilidade. E foram mesmo os jogadores e treinadores, aplicando o ponto de qualidade no desempate que rege as regras da premiação, que fizeram pender significativamente a balança a favor do argentino, e em detrimento do grande favorito Erling Haalandapós o empate inusitado que determinou a contagem.

Talvez MessiA vitória foi uma surpresa porque a Copa do Mundo de 2022 não deveria ser considerada na tomada de decisão dos eleitores, algo que todos sabíamos. Pelo menos eu estava bem ciente disso.

A partir daí, vou compartilhar a justificativa dos meus três votos, que são públicos.

As razões dos meus três votos no The Best

Eu atribuí a pontuação mais alta para Rodri por várias razões. Elogiar o trabalho de um jogador que foi decisivo na Cidade de Manchester’carrossel de sucessos, e da seleção espanhola, vencedora da Liga das Nações, e que, como todos os jogadores na sua posição, é muitas vezes injustamente ofuscada pelos holofotes e pelo brilho que apenas ilumina os marcadores.

Mas este não é um prêmio quantitativo. Não se trata de escolher quem marcou mais gols ou conquistou mais títulos, porque assim não haveria necessidade de escolher.

Uma soma seria somada e pronto. Está tudo resolvido. Para isso existem outros prêmios, como a Chuteira de Ouro, que o atacante norueguês Haaland conquistou indiscutivelmente.

Mas aqui também temos de aplicar critérios qualitativos e, para mim, Rodri foi um trunfo decisivo Cidade de Manchesterdos triunfos. Possivelmente sem seu trabalho Haaland não teria ganhado tantos troféus. E como tal (além de reconhecer que apliquei no meu voto um plus de nacionalidade, realçando como jornalista espanhol a estatura de um dos nossos) penso que mereceu a minha pontuação mais alta.

O segundo dos meus escolhidos foi Haaland, um grande favorito da grande maioria. Logicamente, o seu golo e a sua contribuição decisiva para as conquistas da sua equipa não podem ser ignorados. Um ano incrível e marcante para o norueguês. Acho que pouco mais pode ser acrescentado.

E eu dei o último ponto para Messi. Sempre que você vota, você sempre espera que seu voto seja importante. Curiosamente e coincidentemente, esse meu ponto foi decisivo para a eliminatória. Sem esse voto Haaland teria vencido.

Acho que há outros factores a ter em conta na escolha destes prémios, para além (como digo) do número de golos ou de taças. No caso de Messirefleti sobre a revolução que ele gerou no futebol norte-americano ao assinar pelo Inter Miami.

É muito importante ter referências que promovam o desporto pelo qual todos somos apaixonados. A chegada do argentino tem sido um estímulo colossal para o futebol, num momento em que temos uma Copa do Mundo à vista naquele país.

Os Estados Unidos são uma nação de classe mundial (por que insistir nisso), com um conceito muito claro do que é o sucesso e um elogio intransigente aos vencedores.

Os EUA não dão admiração a quem não a merece e (como isso é magnífico para o futebol) caíram rendidos aos pés de Messi.

Não creio que nenhum outro ator no planeta teria alcançado o impacto que Messi feito com sua chegada. Você tem que ser muito bom para conseguir isso. Você tem que ser o melhor.