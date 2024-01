Mia Goth acusada de agressão após chutar intencionalmente o ator de ‘MaXXXine’ na cabeça, por relatório

Mia Goth está atualmente sendo processada por um ator chamado James Hunter após alegar que a atriz o chutou intencionalmente na cabeça e sofreu uma concussão durante as filmagens de Você do oeste último capítulo de sua trilogia.

De acordo com a Variety, Hunter afirma que foi contratado para fazer o papel de um paroquiano morto por três dias, e durante a primeira noite do tiroteio ele teve que ficar deitado no chão por horas coberto de sangue falso enquanto “suportava formigas e mosquitos”.

Mia Goth teria chutado James Hunter durante as filmagens

Durante uma das cenas em que Hunter interage levemente com o gótico, sua personagem deveria passar por uma pilha de corpos que estavam caídos no chão, sendo Hunter um deles. De acordo com as instruções do diretor, o personagem principal deveria passar por cima de Hunter e olhar para ele e continuar correndo.

Acontece que durante uma das tomadas ela quase pisou nele, e ele reclamou com a produção, então eles transmitiram a mensagem para o gótico. Hunter afirma que depois de falar, a atriz correu em sua direção e o chutou na cabeça.

Após o incidente Hunter afirma que Goth se encontrou com ele no banheiro e “provocado, ridicularizado e menosprezado” ele enquanto ousava fazer qualquer coisa a respeito.

Mais tarde, Hunter elaborou que, após o chute na cabeça, ele estava dirigindo para casa e sentiu-se tonto e teve que fazer algumas pausas na direção. No dia seguinte ele apareceu para trabalhar e a agência contratante lhe disse que ele estava não foi obrigado a comparecer nos próximos dois dias de filmagem e foi demitido.

De acordo com o processo, gótico é acusado de agressão, ao mesmo tempo que inclui uma reclamação de rescisão injusta contra A24.